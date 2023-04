A- A+

Educação A greve dos professores e professoras do Recife continua e reivindica negociação com a prefeitura

Por unanimidade, a categoria de professores e professoras do Recife decidiu continuar a greve em uma assembleia-vigília realizada na manhã desta terça-feira (04).

A luta é pelo cumprimento da Lei Federal 11.738/08 que garante a implementação do piso salarial na carreira dos professores (as).

O índice indicado pelo MEC para 2023 é de 14,95% com rebatimento na carreira. A prefeitura do Recife apresentou apenas 7,5% e o restante pagos em uma única parcela e em forma de bônus.

A categoria rejeitou esta proposta que destrói a carreira do professor e da professora, igualando o salário de nível médio ao de ensino superior. A categoria segue disposta a seguir o movimento grevista.

De forma antidemocrática, a prefeitura do Recife se nega a receber os professores que estão lutando por uma educação pública de qualidade com valorização profissional. Receba os professores e as professoras, prefeito!

A educação pública de qualidade se faz com valorização da carreira dos professores e professoras. A aplicação do reajuste do piso é lei!

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

Veja também

RIO DE JANEIRO Facção de Bibi Perigosa contava com apoio de sargento do Exército para se esconder da polícia