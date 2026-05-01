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Curiosidade A história do Mikhail Gorbachiov pernambucano Em Bezerros, no final dos anos 1980, um pai coloca o nome do líder soviético da época no próprio filho. O mais surpreendente é que o todo-poderoso ainda virou padrinho do pequeno

O ano era 1988. O mundo passava por mudanças que definiriam mais adiante o mapa da geopolítica das grandes potências. E em Bezerros, município do Agreste de Pernambuco, mais precisamente no dia 21 de março, nascia Mikhail Gorbachiov, o homônimo do então líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Um ano e um mês depois, mesmo separados por milhares de quilômetros de distância, esse pequeno pernambucano ainda virou afilhado do todo poderoso soviético. Mas como isso foi possível? Para entender a história, basta voltar um pouco no tempo...

Em 1985, Mikhail Gorbachev chegou ao poder como secretário-geral do Partido Comunista soviético. Na época, o país vivia uma crise instalada que estava se agravando a cada dia, principalmente com os altos gastos militares, frutos da corrida armamentista da Guerra Fria.

Definindo o período de “Era de Estagnação”, Gorbachev implantou no seu governo duas reformas, a Perestroika e a Glasnost. A primeira tratava da abertura econômica, e a segunda, da transparência política. Como consequência, a temida Guerra Fria foi enfraquecendo.

“Meu pai, que era simpatizante do Partido Comunista, mas não filiado, quando soube que a minha mãe estava grávida, decidiu que, ao nascer, se fosse menino, faria uma homenagem colocando Gorbachev no nome do filho por achar que ele simbolizava a luta pela paz. Foi quando eu nasci”, explica o pernambucano, que hoje já está com 38 anos de idade.

Convite

A chegada ao mundo de Mikhail Gorbachiov da Cunha Pontes foi bastante celebrada pelos pais, o professor e contador Paulo Antônio de Pontes e a dona de casa Izabel Bezerra da Cunha Pontes. “Na hora do registro, meu pai fez uma pequena mudança: em vez de colocar o meu nome de Gorbachev, como no original, ele registrou Gorbachiov, com ‘i’ e ‘o’ no lugar do ‘e’. Por uma questão fonética, ele resolveu ‘aportuguesar’. Já o Mikhail ficou do mesmo jeito”, justifica.

De tão empolgado, Seu Paulo queria que a homenagem chegasse até o líder soviético. Conversando com o amigo historiador Ronaldo Souto Maior, ele tomou a decisão de enviar um telegrama à Embaixada Soviética, comunicando o fato e ainda convidando o líder daquele país para ser “padrinho” do pequeno Gorbachiov.

Seu Paulo fez o convite “só por fazer”, pois não acreditava que haveria algum retorno concreto. Um ano após o envio da mensagem, veio a surpresa: chega à casa da família Pontes um telegrama da Embaixada Soviética, informando que o 1º cônsul da URSS no Brasil, Boris Fesenko, iria a Bezerros representando o líder Mikhail Gorbachev para apadrinhar, simbolicamente, o pequeno Gorbachiov.

O soviético Boris Fesenko (E) abraçando Seu Paulo e o pequeno Mikhail Gorbachiov | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Batizado

No dia 18 de abril de 1989, o município parou para receber o ilustre convidado. A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores. Na rua, em frente ao local, muitos curiosos. Com direito a hasteamento da bandeira da União Soviética, Fesenko posou para fotos e deu de presente a Gorbachiov um quadro com uma dedicatória do próprio Gorbachev.

“Nunca consegui conversar direito com meu pai sobre esse assunto porque ele morreu 10 anos depois, vítima de um câncer nos ossos. Ou seja, eu ainda era uma criança. Mas o que os amigos dele contam e a minha mãe também é que havia uma promessa do líder soviético de eu concluir os meus estudos lá em Moscou quando ficasse adulto”, completa Gorbachiov.

Fim dos contatos

E Seu Paulo continuou se comunicando com a Embaixada Soviética. Mas, em julho de 1991, as reformas na URSS fracassaram e, por isso, houve uma tentativa de golpe para derrubar Gorbachev, mas acabou fracassando. O problema é que, no final daquele ano, Rússia, Ucrânia e Belarus anunciaram que estavam fora da União Soviética. Por conta da forte pressão sofrida, principalmente pelo líder russo Boris Ieltsin, Gorbachev deixou o comando do país no dia 25 de dezembro daquele ano, enterrando de vez a existência da União Soviética.

“A partir de então, não chegaram mais telegramas lá em casa. Quando meu pai ligava para a Embaixada, as ligações caíam todas as vezes. Minha mãe conta que aquilo foi algo muito difícil para ele. Com isso, até a promessa de eu ir estudar lá em Moscou deixou de existir. Mas um dia ainda pretendo conhecer o Leste europeu.” Vale lembrar que Mikhail Gorbachev ainda tentou se recuperar politicamente nas eleições russas de 1996, mas não obteve o mínimo sucesso. Ele morreu em 30 de agosto de 2022 aos 91 anos com problemas renais.

Figura conhecida

Apesar da decepção, Gorbachiov foi crescendo e sendo reconhecido por muita gente no município. “Havia até um professor da rede estadual que, quando dava aula sobre Guerra Fria, sempre citava o ‘apadrinhamento de Gorbachiov’ na Câmara de Vereadores. Eu sempre gostei do meu nome, até por ser diferente, exótico. É importante ter o senso de reconhecimento, como diz a psicologia”, lembra o hoje professor de Filosofia e Sociologia da rede estadual de Pernambuco e recém-empossado na Paraíba.

E esse reconhecimento é tanto que, toda a vez que alguém do município viaja à Rússia, traz lembranças de lá para ele. “Já ganhei, por exemplo, vários broches e até uma boina do Exército Vermelho. Guardo tudo com muito carinho.”

Chamado por amigos e familiares de Mikhail, Gorbachiov ou apenas Gorba, o ilustre bezerrense, apesar de gostar muito do nome, também admite que teve dificuldade com a escrita. “Só vim realmente aprender a escrever o Gorbachiov quando completei 10 anos de idade. Era complicado”, afirma aos risos.

Seguir o exemplo

Namorando há 10 anos com a assistente social e podóloga Michelle Silvestre, Gorbachiov garante que, caso venham ter filhos, o exemplo de Seu Paulo será seguido, mas com nomes diferentes. “Se for menino, eu gostaria muito que se chamasse Ernesto Guevara, em homenagem ao revolucionário argentino Che Guevara, mas ela não disse nem que sim nem que não. Ela prefere que a homenagem seja a meu pai, Paulo. Já se for uma menina, combinamos que será Nina, pois era como se chamava uma tia minha que eu gostava muito e que acabou morrendo no Dia Internacional da Mulher em 2014. Além disso, Nina é um nome russo. Tudo a ver, né?!” Pois é, tudo a ver.

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