Humanidade avança a passos largos sobre os 'limites planetários'

A poluição e a exploração de recursos naturais continuam levando o planeta Terra para além da sua capacidade de regeneração, e seis limites ecológicos já foram ultrapassados, segundo dados atualizados do principal estudo sobre os novos limites planetários.

Os seis limites que já foram ultrapassados são as mudanças climáticas, o desmatamento, a perda de biodiversidade, a quantidade de produtos químicos sintéticos (incluindo plásticos), a deficiência de água doce e o equilíbrio do ciclo de limitação, apontam os responsáveis pelo estudo internacional, realizado por 29 cientistas.

A acidificação dos oceanos e a concentração de partículas finas na atmosfera também caminham para serem ultrapassadas, e apenas os níveis da camada de ozônio são considerados bons.

Os limites planetários correspondem a índices que não devem ser ultrapassados em novos aspectos, para que os ecossistemas evoluam de forma segura e garantam a vida humana na Terra.

Eles foram estabelecidos em 2009, pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, e estão cada vez mais apresentados nos relatórios sobre as mudanças climáticas.

Em 2019, apenas os limites das mudanças climáticas, da extensão de especificações e do ciclo do nitrogênio foram ultrapassados.

“Com esses limites, identificamos os processos importantes que mantêm na Terra as condições de vida que prevaleceram nos últimos 10.000 anos, durante os quais a humanidade e a civilização se desenvolveram”, explicou Katherine Richardson, autora principal do estudo e professora do Instituto do Globo da Universidade de Copenhague.