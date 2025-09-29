Seg, 29 de Setembro

inteligência artificial

"A IA veio para ficar e precisamos estabelecer parâmetros", diz reitor da USP

Carlos Gilberto Carlotti Junior participou nesta segunda, 29, da abertura do Fórum Educação em Transformação, realizado pelo Estadão

"A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ficar e para a qual precisamos estabelecer parâmetros", defendeu Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da Universidade de São Paulo (USP), durante a abertura do evento Educação em Transformação, realizado pelo Estadão, nesta segunda-feira 29, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

Para ele, a IA, apesar de ser uma "ferramenta poderosa", pode ser uma dificuldade ao ensino e à aprendizagem. Os desafios das novas tecnologias é um dos temas da programação do evento, que irá abordar também a Educação a Distância (EAD) no ensino superior, importância da primeira infância e o financiamento da educação.

Durante a abertura do evento, Gianotti celebrou a parceria entre o jornal O Estado de S.Paulo e a Universidade de São Paulo (USP), que teve como mentor o jornalista Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal à época.

O reitor pontuou a conexão dos temas de educação com as ações da USP. Ele citou, por exemplo, a criação do Provão Paulista, exame seriado feito com os alunos do ensino médio da rede pública. Além de proporcionar uma análise dos desempenho acadêmico dos estudantes, o exame é uma forma de ingresso a USP e a outras universidades públicas do estado.

Gianotti participou do evento ao lado do secretário municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula, que representou o prefeito Ricardo Nunes, e de Paulo Garcez Marins, diretor do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.

Em sua fala, Marins reforçou o caráter do museu como "instituição cultural e de ensino" e a missão de articular pesquisa e extensão.

"A intencionalidade pedagógica é essencial para reduzir desigualdades", disse Padula, que ressaltou a importância do ensino técnico, da formação dos professores baseada na prática, assim como a necessidade estabelecer um "pontes de convergência" entre as atividades lúdicas de brincadeira na educação infantil e a alfabetização das crianças em português e matemática.

