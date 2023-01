A infame tentativa de golpe de estado

A- A+

Valha-me Deus! Essa deve ter sido a súbita expressão dos brasileiros e das brasileiras na tarde de domingo do último dia 8 de janeiro, ao tomar conhecimento e assistir ao vivo, pela televisão, direto de Brasília, o ato perpetrado por antipatriotas bolsonaristas objetivando um golpe de estado

na democracia brasileira.



Na ocasião, os bolsonaristas golpistas invadiram, irregularmente, dizem por meio de sabotagem, as sedes dos Três Poderes da República: o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional (Câmara e Senado) e o Supremo Tribunal Federal. Com selvageria, os meliantes, em geral portando (e maculando) a bandeira do Brasil e vestidos com uma camisa da Seleção Brasileira, vandalizaram as instalações invadidas.



Sem dó, destruíram mobílias, vidraças, portas, símbolos, equipamentos e material de trabalho e mais de 700 obras de arte. Que tristeza. Não satisfeitos, compartilharam, pelas redes sociais, imagens suas e dos comparsas em ações violentas, bem como dos estragos feitos, ainda por cima tripudiavam do que seria a função dos ocupantes nos cargos nas casas oficiais e emitiam palavras de ordem, sobre a pretensa tomada de poder, alguns deles conclamando “Deus, Forças Armadas e Bolsonaro”, o ex-presidente derrotado nas últimas eleições.



É certo que este não foi um fato casual. Nos últimos anos ocorreram, a olhos vistos, vários incentivos para essa gente extremista lutar pelo rompimento da ordem democrática, para rasgar a Constituição Federal, com base em discursos e diálogos inspirados em teorias conspiratórias, visando a conquista medíocre de uma ditadura, através de uma obscura intervenção militar, mesmo sabendo (talvez não) que os próprios militares não têm isso como missão, nem desejo, por motivos óbvios.



Tudo lamentável. O Brasil não merecia isso. Acontece que, sem respaldo da população e alheios à realidade do País, os bolsonaristas golpistas sofreram uma dura derrota e não ficarão impunes. A Justiça já trabalha, unida, com total apoio da sociedade, na apuração detalhada do ato golpista e da bárbara destruição do patrimônio público – muitos desses infratores foram presos em flagrante, outros certamente vão ser, a partir das investigações em curso, e devem receber penas exemplares.



Pouco tempo atrás, na pior fase da nossa história republicana, quando milhares de compatriotas, durante a pandemia da Covid-19, eram vítimas do negacionismo propagado, no artigo “Análise do homem, em tempos de contratempos”, publicado na Folha de Pernambuco, em 24/12/2020, foi descrita uma frase do psicanalista e filósofo alemão Erich Fromm, que se enquadra neste grave momento golpista, para uma reflexão: “A pessoa que perdeu a capacidade de perceber a realidade é insana. O psicótico constrói um mundo de realidade interior em que parece depositar inteira confiança; vive em seu próprio mundo, e os fatores comuns da realidade percebida por todos são irreais para ele”.



Nada justifica um atentado para por fim à democracia. De modo que as reações foram imediatas. No oitavo dia de um novo governo, que nesse início pisa num terreno minado pelo antecessor, este que sempre procurou fragilizar as instituições e deturpar a realidade, com o apoio de um submundo de terceiros na produção em massa de desinformações e notícias falsas, o bom senso, a coragem, o espírito público e o interesse maior da nação entraram em campo e venceram. É importante destacar as bravas ações, para controle da situação golpista, dos novos ministros do Executivo, liderados pelo atual presidente eleito, dos ministros do STF, dos congressistas e das forças policiais convocadas de última hora, e porque não dizer, da grande maioria do povo brasileiro, que quer democracia, pois logo demonstrou indignação com o ódio e a deslealdade bolsonarista.



Em síntese, a democracia brasileira e o novo governo eleito receberam um amplo apoio contra a agressão sofrida. De 93% dos brasileiros (Pesquisa Datafolha). Da ONU, OEA e União Europeia. De mais de uma centena de países de todos os continentes. E de chefes de estado, diretamente.



No plano interno, diversas entidades brasileiras emitiram notas condenando a tentativa de golpe e pedindo a aplicação severa da lei e a condenação exemplar dos responsáveis (executores, financiadores, incitadores e lideranças), entre elas: A Fiesp, a Febraban, o CNI, a Academia Brasileira de Letras (ABL), o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco (IAHGP), as Universidades, a OAB, a CNBB, a UNE etc.



O dia 08/01/2023 deverá ser sempre lembrado, para o bem da democracia brasileira. Quanto à história dessa trágica e imoral tentativa de golpe, se fosse possível, mesmo por um fortuito pesadelo, poderia vir a fazer parte do livro “A História Universal da Infâmia”, de Borges.







*Administrador de empresas e articulista

