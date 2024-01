Justiça israelense rejeitou pedidos de meios de comunicação por acesso a Gaza

A- A+

A Suprema Corte de Israel rejeitou, nesta terça-feira (9), um pedido de meios de comunicação internacionais para terem acesso livre à Faixa de Gaza, alegando uma "situação extrema em termos de segurança" no território palestino, palco de uma guerra entre Israel e o Hamas há três meses.

Diante do pedido apresentado pela Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, sigla em inglês), que representa jornalistas que trabalham para órgãos de imprensa internacionais que cobrem Israel, Cisjordânia e a Faixa de Gaza, a justiça israelense argumentou que tal acesso poderia "colocar em perigo as forças em ação no terreno e a segurança dos soldados", ao revelar dados como a localização deles.

Embora a proibição "não permita o pleno exercício [...] da liberdade de imprensa", é "prudente e razoável" dada a "situação extrema em termos de segurança" em Gaza atualmente e "os riscos reais" que tais autorizações poderiam acarretar , afirmou o tribunal.

O tribunal lembrou que os jornalistas podem entrar atualmente na Faixa de Gaza, dentro de um tempo limitado e sempre acompanhados pelo Exército israelense.

No entanto, de acordo com a FPA, esses acessos "se limitam a meios estrangeiros selecionados" e são "estritamente controlados".

Apenas os jornalistas de Gaza, que não estavam no local quando a guerra começou, documentaram o conflito a partir do território palestino situado.

Presos lá e correndo da mesma forma que o restante da população, eles pagam um alto preço pela guerra. Pelo menos 79 jornalistas e profissionais da mídia, principalmente palestinos, morreram desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, de acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas.

A Corte Penal Internacional, que investiga supostos crimes de guerra cometidos em territórios palestinos, declarou que incluirá em suas investigações os crimes cometidos contra jornalistas, após a morte de entregas desses profissionais em Gaza.

A guerra foi desencadeada após um ataque de combatentes islâmicos do Hamas no sul de Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, na maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados israelenses.

A ofensiva terrestre e aérea lançada por Israel em resposta, prometendo "aniquilar" o Hamas, deixou mais de 23.210 mortos na Faixa de Gaza, na maioria mulheres e crianças, de acordo com o último balanço do movimento islâmico divulgado nesta terça-feira.

Veja também

Estados Unidos Secretário de Defesa dos EUA foi internado para tratar câncer de próstata