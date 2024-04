A- A+

SAÚDE A lua cheia influencia na fertilidade das mulheres? Ciência explica Os estudos mais recentes indicam que não existe relação entre as diferentes fases do satélite natural e o aumento dos nascimentos

Uma crença milenar de que existe uma conexão entre a Lua e a fertilidade permeia a sociedade. A verdade é que, em média, o ciclo menstrual dura cerca de 28 dias; e essa duração é semelhante ao mês lunar sinódico, que é como é chamado o intervalo de 29 dias entre duas fases iguais da Lua. Essa duração também é semelhante à do mês sideral, que é o tempo que a Lua leva para completar sua órbita ao redor do planeta: 27 dias. Por outro lado, a duração média da gravidez (desde a concepção) é de 265 dias, o que equivale a nove meses lunares sinódicos.

É verdade que estudos realizados nas décadas de sessenta e setenta do século passado pareciam mostrar uma relação entre as fases do ciclo lunar e o aumento do número de nascimentos; embora, nesses estudos, não tenha sido alcançado um consenso sobre qual fase lunar influenciava os nascimentos. Agora temos pesquisas recentes; e estes não encontraram nenhuma relação entre as diferentes fases da Lua e um aumento na frequência de nascimentos.

Um desses estudos foi publicado em uma revista de alto impacto, o American Journal of Obstetrics and Gynecology. Neste trabalho foi analisada com precisão a influência do ciclo lunar na frequência de nascimentos. Foram analisados 664.039 nascimentos ocorridos no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O que o estudo fez foi comparar a frequência de nascimentos nas oito fases do ciclo lunar: lua nova, lua crescente, lua crescente, lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua minguante e lua minguante. E, além disso, foi analisado especificamente se cada uma das fases lunares afetou o número total de nascimentos e grupos específicos: partos espontâneos, partos de multíparas, partos instrumentais, cesarianas ou quando houve alguma complicação como ruptura prematura de membranas, partos prematuros ou outras complicações. Os resultados mostraram que não houve diferenças significativas nem no número total de nascimentos nem em nenhum dos grupos analisados.





Na Espanha, também foram feitas pesquisas sobre esta questão. Os dois últimos foram publicados recentemente: um deles realizado por Francisco José Marco-Gracia, analisa 23.689 nascimentos ocorridos entre 1810 e 1929. Todos esses nascimentos ocorreram em áreas rurais, todos foram vaginais e sem nenhum dos intervenção médica. Como conclusão neste estudo não foi encontrada nenhuma relação entre as fases lunares e a frequência dos nascimentos.

E outro, dirigido por Félix Morales e publicado em 2020, analisa os nascimentos na cidade interiorana de Valladolid, durante os anos de 2015 a 2018, também não encontra qualquer relação entre o número de nascimentos e as fases lunares. Neste último, também analisaram diversos fenômenos meteorológicos e não encontraram relações significativas.

Portanto, a resposta à pergunta é que não há nenhuma evidência científica que indique que a lua cheia (ou qualquer outra fase da Lua) provoque um aumento no número de nascimentos. No entanto, quando se tem uma grande quantidade de nascimentos, isso é relacionado diretamente à Lua. Mas a explicação para isso acontecer é simples: se você tem muitos partos, é fácil você olhar para o céu e, se tiver lua cheia, você se lembra; e se não houver, esqueça. Mas quando se tem poucos nascimentos, ninguém olha para o céu nem estabelece associação com o satélite natural.

*Ana Palacios Marqués é chefe da Seção de Obstetrícia do Hospital Geral Universitário Dr. Balmis, em Alicante, na Espanha.

