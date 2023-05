A lucidez de Kissinger num mundo que marcha para o confronto

A- A+

Entrevista recente

A entrevista de Kissinger à revista The Economist, reproduzida no Jornal Estadão, é de uma

inteligência ímpar e nos mostra que o autor do clássico livro Diplomacia, mas que fez A Guerra

do Vietnã, que causou grande dano, está preocupado e tem um pensamento para se evitar um

conflito global agora, mesmo aos 100 anos, que deverá completar no próximo sábado 27 de

maio. Entrevista imperdível, de um estrategista que Mao Tse Tung mandava ZhouEnlai, o gênio

estrategista chinês, dialogar. Talvez seja a sua remissão.

Só há uma saída, a saída negociada, por que prolongar o dano?

A inteligência de Kissinger demonstra, com todo respeito, que Zelensky não pode ditar as

cartas à União Européia, nem servir para os Estados Unidos isolarem a Rússia do mundo

ocidental. O mundo precisa de mais do que isso, uma saída negociada e para tanto é

importante a participação da China.



O não comparecimento de Zelensky ao encontro com o Presidente Lula, no encontro do G7,

em Hiroshima, demonstra que o mesmo investe na saída armada, por enquanto. Foi um erro

de Zelensky não ter comparecido e porque não dizer uma arrogância.



A Ucrânia já é certamente uma das três maiores potências militares da Europa, no momento,

ante os armamentos enviados. Assim, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, certamente já é, de

fato, entre a OTAN e a Rússia. Grave? Demais.

A crescente tensão entre a China e os Estados Unidos.

Prestes a completar 100 anos , Kissinger está muito preocupado com a tensão entre a China e

os Estados Unidos e que estamos no caminho do confronto, sendo um dos pontos nucleares a

questão de Taiwan, que remonta a era de Mao Tse-Tung.



Seu pensamento sobre esse momento é lúcido e estratégico, ou as duas potências, de alguma

forma, se entendem ou o mundo está em grave risco. Não temos nem 10 anos para isso e

evitar um conflito nuclear. Biden tem jogado no impasse.



O que faria Churchill nesse momento? Negociaria. A China não é o nazismo de Hitler, ante ,

entre outras coisas, a sua base filosófica e política confucionista. A China quer dominar o

mundo economicamente e não quer matar o seu cliente.



A humanidade será derrotada pela arrogância dos donos do mundo? Os cidadãos precisam se

mobilizar. Um primeiro grande ato seria um ato mundial presencial e pela internet, pela paz e

o fim da guerra, com início das negociações. Os artistas e intelectuais têm um papel crucial

nesse movimento: Peace For World Now!

O G7 e a ONU.

O Conselho de Segurança da ONU está esvaziado e outros fóruns, como o G7, passam a ter

protagonismo. A ONU continua a ter importância pelos seus organismos de educação, saúde,

entre outros, mas tá fora do jogo global de segurança.

Um mundo disruptivo. A importância da corrida da Inteligência Artificial.

Kissinger diz que estamos em um mundo disruptivo e que a Inteligência artificial está no centro

de um salto tecnológico relevante e preocupante, inclusive militarmente.



Está escrevendo um livro sobre isso, IA.

Índia e Estados Unidos.

Defende uma maior aproximação entre os Estados Unidos e a Índia para equilibrar o poder da

China. A Índia é uma potência tecnológica, entre outros aspectos. É um dos países

estrategicamente importantes do contemporâneo. O Brasil também é estrategicamente

importante por ser uma potência agrícola e ambiental: comida e

sustentabilidade/sobrevivência para o mundo!

Arraes e Kissinger

Um dos homens que conversou com Kissinger e com ele dialogou foi Miguel Arraes, quando

ele esteve em Pernambuco, em 1987, mesmo tendo em várias questões pensamentos

divergentes. Foi um grande encontro.



Tal encontro é um dos capítulos da biografia de Arraes que estou escrevendo: Arraes: o Povo

no Poder. Nela, entre outros aspectos, demonstro como a vida de Arraes no exílio foi tão

importante politicamente e intelectualmente como sua vida no Brasil, sendo um arguto

observador da geopolítica internacional.







*Advogado, escritor, membro da Academia Pernambucana de Letras, da ,Associação Brasileira de Imprensa - ABI e do Pen Clube do Brasil





