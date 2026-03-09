A- A+

SAÚDE A maior parte do peso perdido com medicamentos GLP-1 retorna um ano após a interrupção do tratamento Pesquisa mostra que há uma drástica redução no começo, porém, cerca de um ano depois, os pacientes recuperam cerca de 60% do peso perdido

Os agonistas do receptor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1RAs) podem produzir perda de peso significativa em indivíduos obesos, porém um novo estudo publicado na revista eClinical Medicine relata que a maioria das pessoas recupera cerca de 60% do peso perdido dentro de um ano após a interrupção do tratamento.

Normalmente, este tipo de medicamento induz uma redução de peso de 15% a 20%, montante difícil de conseguir apenas com dietas e vida saudável. No entanto, seu custo e efeitos adversos fazem com que cerca de metade dos usuários interrompa o tratamento em um ano.

Nenhum estudo em larga escala acompanhou diretamente o reganho de peso por mais de um ano após a interrupção do tratamento. Sem esses dados, as diretrizes de tratamento podem não ser ideais para cada paciente. O Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) do Reino Unido, por exemplo, recomenda que o agonista do receptor de GLP-1, semaglutida, seja usado por até dois anos para perda de peso. Isso levanta a questão de se alguns pacientes podem precisar de um tratamento mais prolongado para manter a perda de peso.

O estudo recente utilizou uma revisão sistemática e uma abordagem de modelagem de meta-regressão não linear para extrapolar as trajetórias de perda de peso além do último ponto de acompanhamento relatado após a interrupção do medicamento.





Os autores afirmam que se trata da “coletânea de evidências mais abrangente sobre os resultados de perda de peso após o uso de agonistas do receptor de GLP-1 até o momento”.

Para o estudo, os autores recuperaram 48 estudos relevantes envolvendo participantes com sobrepeso ou obesidade. Estes incluíram tratamento com agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1RA) por períodos que variaram de 10 a 104 semanas, com períodos de acompanhamento pós-interrupção que variaram de 4 semanas a até 2 anos.

Os agentes utilizados incluíram liraglutida, semaglutida, tirzepatida e outros GLP-1RAs. Os resultados mostraram que a interrupção do uso de agonistas do receptor GLP-1 levou a um efeito rebote de peso previsível, com uma trajetória de desaceleração.

O modelo previu um rápido ganho de peso imediatamente após a interrupção do medicamento, seguido por uma desaceleração e uma aproximação gradual a um platô nos meses subsequentes.

Um ano após a suspensão do medicamento, os pacientes haviam recuperado 60% do peso perdido, representando 80% do peso total esperado para recuperação.

O estudo estimou que a recuperação de peso se estabilizaria em cerca de 75% do peso total perdido durante o tratamento. Os pacientes recuperaram metade do peso aproximadamente a cada 23 semanas, com trajetórias modeladas amplamente semelhantes entre os diferentes agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1RAs).

Notavelmente, mesmo após a interrupção do medicamento, algum benefício na perda de peso persistiu a longo prazo, embora muito menor do que com a continuidade do tratamento. Os autores sugerem, portanto, que a perda de peso sustentada pode exigir terapia contínua em alguns pacientes.

O estudo ainda sugere que aproximadamente 25% da perda de peso aguda se mantém ao longo do tempo. Considerando uma redução inicial de 15% a 20% do peso basal, o modelo sugere que de 4% a 5% do peso restante é perdido a longo prazo.

“Essas considerações ressaltam a importância de uma abordagem flexível e individualizada para o controle de peso ao usar agonistas do receptor de GLP-1 (GLP-1RAs)”, escreveram os autores.

