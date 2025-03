"A onda da desarmonização facial é maravilhosa", diz o dermatologista Thales Bretas

A- A+

Há poucos anos, famosos e influenciadores do país corriam para uma clínica de estética mais próxima para fazer as chamadas harmonizações faciais.

Aumento dos lábios, desenhar o maxilar, diminuir as rugas na altura dos olhos.

Entretanto, isso mudou e a onda agora é a das desarmonizações, ou seja, desfazer todos os procedimentos feitos antigamente para voltar a ter traços faciais mais naturais.

Em entrevista ao Globo, o dermatologista Thales Bretas afirma que é adepto de realçar suas próprias características e a diversidade da beleza como um todo.

— Temos falado cada vez mais sobre essas diferenças de etnias, pele, cabelo, e de repente as pessoas querem se espelhar em uma Kardashian. Sempre achei esse movimento estranho. Me assustava ver as pessoas modificadas — diz.

O especialista também vê com bons olhos o aumento da procura de homens em cuidar da saúde:

— A sociedade vem enfrentando mudanças muito positivas, a mulher que antes era vista como a cuidadora do lar e dos filhos, está ganhando espaço no mercado de trabalho e o homem, que antes era representado por uma pessoa que cuida pouco de si e dos outros, mais focado no trabalho, também tem priorizado a saúde — afirma.

Confira a entrevista a seguir:

Nos últimos meses, a procura pela desarmonização facial deu um salto no Brasil. O que você pensa sobre essa nova onda?

Acho maravilhosa. Sempre fui adepto da naturalidade, realçar as próprias características, a diversidade da beleza.

Somos tão diferentes, etnias, pele, cabelo, e de repente as pessoas querem se espelhar em uma Kardashian. Sempre achei esse movimento estranho. Me assustava ver as pessoas modificadas.

E, finalmente, agora, acredito que as pessoas estão entendendo isso. Tem como as pessoas se acharem bonitas, realçar o que têm de melhor sem desfigurar o rosto, o próprio potencial.

Essa é a maior arte de quem trabalha com a estética: saber deixar uma pessoa mais bonita naturalmente, realçando suas próprias características.

A área da dermatologia tem sofrido um boom de influencers dando dicas de saúde nas redes. O que você pensa disso?

Vivemos na era digital em que a grama do vizinho é sempre mais verde e tem a vida mais perfeita, mas poucas sabem sobre a vida do outro sem filtro. As pessoas estão ficando adoecidas em busca de peles e corpos perfeitos.

E muitas vezes, infelizmente, o que é possível para uma pessoa, nem sempre é possível para a outra, porque a realidade de cada um é completamente diferente.

Cada um tem um tipo de pele e o que pode funcionar para ele, pode não ser bom para outro. As pessoas devem encontrar um dermatologista da confiança que trate seu paciente de forma individual, que faça uma análise da pele, se ela é mais oleosa, mais seca, se tem mais tendência a acne ou a manchas, e procurar produtos próprios.

Entre as dicas nas redes mais recorrentes atualmente está a de que não é necessário passar sabonete todas às vezes que tomamos banho, mas apenas uma vez. Isso é verdade?

O nosso clima é diferente do Alaska, por exemplo, e as pessoas aqui suam muito mais, por isso precisam de banhos mais frequentes.

Se você for uma dessas pessoas, indico passar sabonete no corpo todo uma vez por dia, e nas áreas de maior sudorese, como axilas, pés e virilhas, todas às vezes.

O rosto é necessário lavar duas vezes ao dia, uma de manhã e outra a noite, antes de dormir, para ficar com a pele limpa.

As pessoas devem ficar atentas ao sabonete, não deve ser aquele que machuque sua pele, ele precisaria ser suave, que não retire a barreira cutânea ou altere o microbioma da pele. Nunca usar aqueles que prometem ser antibactericidas.

A pele já tem suas próprias bactérias que ajudam a proteger a pele.

Entre as formas mais tradicionais de cuidar da pele, como os cremes, e os mais modernos, como os lasers, o que, afinal, é mais eficaz?

Ambos têm efeitos diferentes. Os procedimentos vão ter um efeito de reestruturação e estímulo de colágeno, porém, eles não vão substituir o efeito do creme para ter uma boa luminosidade, uma pele com uma qualidade melhor, poros menos dilatados e menos inflamados.

Isso, as pessoas só vão conseguir com os cremes e o skincare, sem necessariamente fazer um procedimento. Acredito que é necessária uma combinação entre as duas.

Tem-se visto um crescimento entre os homens que procuram fazer procedimentos estéticos. O que derrubou o preconceito masculino?

Finalmente o homem está se cuidando mais, seja com o corpo, a pele, o cabelo, e acredito que as tendências atuais são cada vez mais o cuidado com a saúde e não com o adoecimento, ou seja, a prevenção e o bem-estar de modo geral. Acho que quando você cuida da pele, isso reflete como um todo.

Você se sente melhor, passa a se alimentar melhor, fazer exercício físico. Uma das tendências de 2025 é ter uma saúde mais integrativa. Estar bem com o físico e o mental, por exemplo. E acredito que cuidar da pele está muito atrelado a isso, pois te dá uma sensação de amor-próprio.

A sociedade vem enfrentando mudanças muito positivas, a mulher que antes era vista como cuidadora do lar e dos filhos, está ganhando espaço no mercado de trabalho e o homem, que antes era representado por uma pessoa que cuida pouco de si e dos outros, mais focado no trabalho, também tem priorizado a saúde.

Quais são os principais cuidados que homens e mulheres devem ter com a pele em dias mais quentes, além do protetor solar?

A hidratação para a pele é essencial. Não só com água, mas líquidos claros, como água de coco, chás, limonadas e sucos com frutas cítricas.

A bromidose, quando o suor é contaminado por bactérias e tem odor desagradável, merece atenção também.

Normalmente precisa ser tratada com pomada antibiótica e algumas medidas locais, como um sabonete antisséptico ou um desodorante que controle melhor a sudorese. Além das micoses e acnes que costumam aparecer por conta do aumento da oleosidade da pele.

Entre os cuidados, as pessoas precisam usar os produtos certos, se secar da melhor maneira possível, sem deixar áreas úmidas e abafadas que podem causar a proliferação de bactérias, evitar usar roupas sintéticas ou roupas molhadas. Não se expor ao sol em horários de pico (entre dez da manhã e quatro horas da tarde).

Algo que também recomendo e adotei para mim é estar sempre com uma garrafa daquelas de um litro, térmica, porque aí você está sempre com uma água gelada e se compromete a tomar pelo menos duas dela todos os dias.

Existe uma idade certa para começar a cuidar da pele?

Na puberdade, começamos a ter uma oscilação hormonal muito grande. Então por volta dos 11 aos 13 anos é o momento ideal para fazer uma visita ao dermatologista.

Geralmente você já tem que introduzir produtos que ajudem no controle da oleosidade, principalmente daquele adolescente que está vivendo um pulo hormonal.

As pessoas estão cada vez começando mais cedo. É aquele conceito de “prejuvenation”, começamos a tratar os primeiros sinais como forma de prevenir. Visto que o envelhecimento é um processo constante, mas que podemos ir o retardando com os cuidados certos.

Como você cuida da sua pele?

Começo sempre com uma alimentação saudável. Depois que tive filho isso melhorou muito também. Todos os dias no café da manhã, me alimento com uma porção de fruta, e levo outra para o trabalho para comer de tarde.

Tenho essa garrafinha de água que vou tomando ao longo do dia. Tento fazer pelo menos três vezes na semana um exercício físico também pela manhã, preferencialmente antes das nove horas e ao ar livre, para tomar a minha vitamina D e melhorar o meu humor e bem-estar. Tenho também a minha rotina de skincare.

Minha pele é muito oleosa, então faço a toxina butolinica para a hiperidrose e passo uns produtos no rosto para não desenvolver acne. Além de alguns procedimentos estéticos — algumas semanas atrás fiz um na região do pescoço para tirar a gordura da papada.

Acho que, para além da estética, o cuidado com um dermatologista, precisa ser rotineiro mesmo. A pele precisa ser investigada pelo menos uma vez ao ano ou até de seis em seis meses para alterar os produtos de cuidados com a pele.

As pessoas ainda procuram você, ou lhe param na rua, e costumam perguntar sobre o Paulo Gustavo?

Perguntar não, mas comentar sim, e nem tem como negar isso. Foi uma marca e um momento muito especial da minha vida que vou carregar para sempre.

Mas que não há por que, e nem tenho vontade de apagar. Mas o que é mais presente, mais forte é a vida que pulsa hoje, ou seja, a minha presença ali no consultório, a personalidade que estou desenvolvendo e que carrega essa história, mas que vai carregar muitas outras, nossos filhos que estou criando e que vão fazer toda a diferença no futuro, espero que para o bem.

Mas isso não me incomoda, pelo contrário, tenho muito orgulho desse passado que tive e marcou a minha vida e vai marcar para sempre.

Quando as pessoas comentam e falam sobre, vejo com muito carinho e orgulho também de ter construído essa história com o Paulo.

Veja também