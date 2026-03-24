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SAÚDE A partir de que idade cães e gatos são considerados idosos? Cuidados mudam de acordo com etapa Início da velhice em animais de estimação não é o mesmo para todos: em cães, depende principalmente do porte e da raça, enquanto em gatos existe um ponto de referência mais uniforme

O envelhecimento em animais de estimação não ocorre de forma uniforme. Em cães, está intimamente ligado ao peso e à raça, enquanto em gatos, a idade média é mais estável. Reconhecer essa fase é fundamental para adaptar os cuidados médicos, nutricionais e físicos que cada animal precisa para manter uma boa qualidade de vida.

A veterinária Maria Vetican compartilhou recentemente um guia prático em sua conta do TikTok para ajudar aos tutores a identificar quando seus pets entram na fase sênior.

Idade avançada de acordo com o porte em cães

Segundo a especialista, a expectativa de vida e o início da velhice em cães variam significativamente dependendo do seu porte. Em geral, raças pequenas tendem a envelhecer mais tarde do que raças grandes ou gigantes.

Em cães com menos de 10 kg, a fase sênior normalmente começa entre os 10 e 11 anos de idade. Naqueles com peso entre 10 e 25 kg, a velhice geralmente é atingida por volta dos 8 ou 9 anos. Animais com peso entre 25 e 45 kg são considerados idosos entre os 7 e 8 anos de idade. No caso de raças gigantes, a fase sênior pode começar ainda mais cedo, já aos 6 anos de idade.





O envelhecimento geralmente se manifesta por meio de mudanças visíveis na aparência física, nos níveis de energia e na resposta do animal a estímulos cotidianos // Freepik

Para os gatos , no entanto, o consenso veterinário situa o início dessa fase por volta dos 9 ou 10 anos de idade, independentemente da raça.

Alterações de comportamento e exames de saúde

O envelhecimento geralmente se manifesta por meio de mudanças visíveis na aparência física, nos níveis de energia e na resposta do animal a estímulos cotidianos .

A detecção precoce desses sinais permite que os donos tomem medidas preventivas. María Vetican destaca que, ao atingirem essa idade, os animais precisam de maior atenção à alimentação e de consultas veterinárias mais frequentes.





O principal objetivo é identificar precocemente possíveis doenças crônicas ou degenerativas. Observar mudanças no comportamento habitual também pode ser um sinal para consultar um profissional e ajustar os cuidados com o animal.

Recomendações para seu bem-estar

Se tiver alguma dúvida sobre a saúde do seu animal de estimação, a principal recomendação é consultar um veterinário de confiança.

O bem-estar na fase geriátrica avançada depende de diversos fatores, incluindo uma transição alimentar adequada e um ambiente adaptado ao declínio natural da vitalidade que frequentemente acompanha o envelhecimento. Esses ajustes ajudam a manter a qualidade de vida do animal durante essa fase.

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