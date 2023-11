A pauta ESG e a roupa nova do rei 

A- A+

A sigla ESG se relaciona a práticas ambientais (environmental), sociais (social) e de governança (governance). Dita pauta visa criar nas empresas a cultura de uma atuação sustentável, consciente e bem gerenciada.



Claro que ninguém de bom senso é contra a proteção ao meio ambiente, a inclusão social e a governança empresarial.



Contudo, pautas nobres como tais têm sido usadas para impor, às empresas e aos empreendedores, ideias que vêm minando, por dentro, aquilo que é o maior valor de um ser humano (depois da vida) e única ferramenta para impedir que movimentos totalitários e de dominação subjuguem povos e países: a autonomia individual, que somente se obtém concretamente quando a liberdade de pensamento, de iniciativa e a livre disposição da propriedade são indistintamente asseguradas.

COLETIVISMO

Através de discursos virtuosos, não necessariamente sinceros, relacionados ao meio ambiente, inclusão de minorias e modelos organizacionais, está sendo subliminarmente imposto uma espécie de pensamento fundamentalista, onde aqueles que querem seguir um caminho diferente do “padrão ESG” são tidos como insensíveis, preconceituosos e descuidados com as “boas práticas”, pelo que são “cancelados”, como se representassem o “mal”, apenas por divergirem do que seria o único lado do “bem”.

LIBERDADE DE EMPREENDER

A liberdade de empreender, de pensar e de dispor da propriedade, é direito natural de todo ser humano, que não pode ser restringido, muito menos negado, nem mesmo pelo estado, quanto mais por pessoas, grupos e organizações que tomaram para si a condição de “donas” da verdade, da razão e da virtude.



Ora, quando é lícito o intento, empresas e pessoas têm o direito de se formar, pensar, organizar-se, contratar e gerir-se como bem entenderem, assim como ter limitada a sua responsabilidade apenas aos seus atos.

A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR

É claro que olhar para o social e para o meio ambiente é sempre elogiável, contudo, no âmbito privado, ninguém pode ser obrigado a “patrocinar” o “bem comum” (seja lá o que signifique isso), muito menos ser responsável por fiscalizar a conduta de terceiros que, eventualmente, descumpram deveres a seu cargo, como não violar o meio ambiente ou sonegar impostos, por exemplo.



Quem tem a obrigação de prover e cuidar de temas relacionados ao interesse público é o estado, não os particulares.

O FUNDAMENTALISMO (DE PARTE) DAS CONSULTORIAS E DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS

Ao redor da imposição dessas pautas, além da questão ideológica (não vou entrar no mérito sobre o que estaria por trás disso, pois não tenho elementos para afirmar), tem muita gente vivendo de defender o pensamento único, o coletivismo e, sem exagero, de calar, pela via do argumento de autoridade, da falsa virtude e do constrangimento, quem ousar questionar e se contrapor a tudo isso.



Ou seja, empresas e empresários estão sendo “obrigados” a surfar essa “onda”, ante o verdadeiro bombardeio dos defensores profissionais da pauta, como se não pudessem se autogovernar livremente, pensar por si mesmos e de nada valesse a sua trajetória de sucesso, não poucas vezes, construída bem antes do surgimento da ESG.

INCLUSÃO NÃO RIMA COM IMPOSIÇÃO

A pretexto de incluir, envolver e de conscientizar, ainda que muitos estejam de boa-fé, a verdade é que, ao contrário de tudo isso, a filosofia de impor, exigir e igualar, a tudo e a todos, tem mesmo é um efeito contrário a esses declarados propósitos, pois nada é mais discriminatório do que escolher (ou preterir) pelo gênero, cor ou algo que os valham.



Os melhores resultados, em qualquer campo, sempre vêm pela meritocracia, pois a verdadeira igualdade está em outorgar a todos, sem nenhuma distinção, as mesmas oportunidades de se educar, trabalhar e viver conforme se queira.



As empresas devem ser livres para contratar quem bem quiserem, o que não podem é discriminar e agir à margem da lei. O resto é mágoa, compreensão distorcida da realidade, grupismo, militância e, até mesmo, coisas muito piores.

O REI ESTÁ NU

A “unanimidade” de pensamento ao redor da pauta ESG lembra muito a estória da “roupa nova do rei”, em que um certo “costureiro”, que cobrara uma fortuna para fazer uma veste nova para o rei, fingiu ter executado o trabalho, mas, em verdade, nada fez, e, para ludibriar o soberano e a sua corte, disse que somente enxergaria essa roupa quem fosse muito inteligente.



Diante disso, o rei, assim como os seus súditos, temendo ser classificados como “burros”, fingiram estar enxergando a tal “roupa”, até que uma criança, com a sinceridade que é própria aos puros de coração, gritou, para quem quisesse ouvir, que o rei estava nu e acabou com aquela farsa.

A VIDA DEVE IMITAR A ARTE

Guardadas as proporções, sem desmerecer o lado virtuoso de pautas como tais, assim como no caso da estória do rei nu, é preciso acabar com a imposição do pensamento único ao redor da ESG.



Não é verdade, muito menos absoluta, que a sociedade esteja a exigir das empresas um comportamento padrão, nos moldes da ESG, que está longe, muito longe, de ser uma espécie de “fórmula mágica do sucesso”.



Além disso, ninguém pode ser constrangido a adotar práticas que não queira, nem ser discriminado, ter a reputação manchada e ser cerceado, por querer exercer os sagrados direitos de pensar, empreender, trabalhar, associar-se, dispor da propriedade e de viver como bem entender.



MENOS É MAIS

Empresas são feitas para dar lucros, não podem ser obrigadas a desviar o seu foco para atribuições estranhas ao seu objeto, pouco importa se a pretexto de inclusão social, proteção ao meio ambiente ou para seguir modelos de gestão tidos por mais eficientes, inclusivos e transparentes por “especialistas”.



A verdade é que quanto mais livres forem as empresas, para se organizar e produzir, a reboque de seus lucros, mais resultados sociais e tributos proporcionarão, no interesse de todos, inclusive de governos, pessoas, grupos e entidades que estejam realmente interessados em promover a inclusão social, o bem comum e a proteção ao meio ambiente.

QUEM VAI PAGAR A CONTA?

Para terminar, deixo uma pergunta: quem vai pagar a conta das superestruturas de gestão, contratações sem mérito, dispersão de esforços, ampliação desmedida das esferas de responsabilidade individual, dentre outros, quando o absurdo em que se consubstancia a imposição radical dessas pautas se apresentar sob a forma punições injustas, prejuízos, desestímulo ao empreendedorismo e falências?





*Advogado de Empresas. Sócio do GCTM advogados, Conselheiro de Administração, formado pelo IBGC e Procurador do Estado de Pernambuco.





- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

