recife A pedido da direção do Lar Paulo de Tarso, Guarda Municipal do Recife monitora área isolada Gravadores de imagens do Lar Paulo de Tarso foram levados pela perícia, que retornará ao local na manhã da próxima segunda-feira (17)

A direção do Lar Paulo de Tarso, no bairro do Ipsep, solicitou à Prefeitura do Recife que uma equipe ficasse monitorando 24h a área isolada pela equipe de perícia, que investiga a causa do incêndio que matou quatro pessoas. O pedido foi acatado e equipes da Guarda Civil Municipal do Recife estão se revezando.

O Lar foi isolado após a equipe de perícia do Instituto de Criminalística (IC) deixar o local. Eles recolheram os gravadores de imagens e retornarão ao endereço na manhã da próxima segunda-feira (17).

Homenagens às crianças vítimas de incêncio no Lar Paulo Tarso. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), detalhou a iniciativa.

"A gente autorizou a Guarda Municipal a dar um suporte de proteção ao imóvel nesse período. A determinação é que eles garantam a segurança, então há uma equipe destacada para isso", garantiu João Campos.

Além da faixa zebrada de isolamento, que impede acesso à casa onde funciona o Lar Paulo de Tarso, um outro isolamento bloqueia o tráfego de veículos na via.

