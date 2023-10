A- A+

A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Ageu Magalhães, que fica no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, realiza, todos os sábados, aulões gratuitos que servem como preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). As provas serão em 5 e 12 de novembro.

A iniciativa, chamada de AprovAgeu, partiu dos próprios alunos da instituição, que procuraram a diretoria com o intuito de receberem as aulas nos fins de semana como atividade complementar, já que não podiam pagar por cursinhos.

"Em todos os anos fazíamos aulões com os próprios professores da escola para todos os alunos. No início deste ano, no entanto, três estudantes procuraram a nossa diretoria pedindo aulões aos sábados, com os próprios professores da escola, para poderem receber os conteúdos de forma gratuita e para que pudéssemos ofertar esses aulões para aqueles que não tinham condições para pagar cursinhos", explicou a diretoria da escola e coordenadora do AprovAgeu, Karla Figueiredo, em contato com a Folha de Pernambuco.

Segundo a gestora, a partir de então o projeto apenas cresceu. Logo no começo, no entanto, um empecilho se apresentou: foi entendido que não seria possível que os professores da instituição ministrassem, além de suas cargas horárias, os aulões aos sábados.

Para resolver isso, Karla Figueiredo, ao lado da educadora de apoio Ana Rosa resolveu dar a oportunidade a ex-estudantes da Ageu Magalhães, já formados, e que agora comandam as aulas nos fins de semana e podem passar um pouco do que aprenderam para os alunos atuais.

"Quando vimos que não poderíamos pedir aos professores da escola para comandar os aulões, fizemos convites para alunos que concluíram o Ensino Médio na escola e que hoje em dia são esducadores do Estado, mestrandos e doutorandos", completou Karla Figueiredo.

Professora ministra aula preparatória para o Enem na Ageu Magalhães. - Foto: Cortesia

Os aulões são realizados em todos os sábados, com duas disciplinas por dia, entre 8h às 9h30 e 10h às 11h30, com um intervalo no meio para os alunos.

Após a realização de dois aulões, é aplicado um simulado para que os estudantes coloquem em prática o que aprenderam.

"A gente percebe uma melhora dos alunos. Não é obrigatório comparecer, só vai quem quer e precisa, então os mais focados vão e isso ajuda bastante. Todos são sempre aceitos e alguns vão realmente em todos os sábados, nunca faltaram em nenhum. É possível perceber que os alunos estão gostando da forma com que os professores estão ministrando as aulas. Treinamos e resolvemos muitas questões para proporcionar um melhor aprendizado", finalizou a gestora.

O AprovAgeu começou em 8 de abril deste ano e já chegando ao fim, já que as provas do Enem se aproximam. O último aulão será ministrado em 21 de outubro e em 28 de outubro será aplicado o último simulado.

Toda a divulgação das aulas acontecem internamente, por meio dos grupos dos estudantes no WhatsApp, ou por meio do perfil oficial da escola no Instagram (@ageu_magalhaes).

Enem retoma crescimento em Pernambuco

Procura por Enem aumenta em 2023 e alunos aguardam aplicação das provas. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A partir desta quinta-feira (5), faltam exatamente 30 dias para a realização da primeira etapa do Enem. No dia 4 de novembro, serão aplicadas as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação. No dia 12 do mesmo mês, os alunos se reunirão para fazer as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

O mais interessante neste ano, no entanto, é o crescimento no número de inscritos com relação ao ano passado. Em 2022, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. Já em 2023, o número subiu para mais de 3,9 milhões, com um aumento de 13,1%.

Pernambuco também segue a métrica. Em 2023, cerca de 218 mil pessoas farão as provas, o que registra um aumento substancial com relação ao ano anterior, que contou com 186 mil inscritos.

Os números são importantes porque evidenciam uma retomada do estado, já que durante a pandemia de Covid-19 foi registrada uma discrepância muito maior na quantidade de aplicantes. Enquanto em 2020, 315 mil pessoas se inscreveram, em 2021, o índice caiu para 226 mil, em uma queda de 28,15%. Vale ressaltar ainda que, na época, esse foi o menor total de inscritos de Pernambuco no exame desde 2008, quando pouco mais de 164 mil pernambucanos participaram do exame.

Assim, na mesma medida em que o aumento vem sendo registrado, as preparações no estado para as provas seguem o mais rápido possível, com tantos e tantos alunos sonhando com a aprovação e um lugar na universidade. Essa realidade torna ações como a da Escola Ageu Magalhães ainda mais importantes.

