A pesquisa transformadora envolve ideias, descobertas ou ferramentas que mudam radicalmente nossa compreensão de um importante conceito científico, tecnológico ou de práticas educacionais existentes, ou ainda leva à criação de um novo paradigma ou campo da ciência, tecnologia ou educação. A história mostra que é difícil prever quais projetos de pesquisa se converterão em resultados transformadores antes que a pesquisa seja realizada e a comunidade científica tenha assimilado os resultados.



As propostas de pesquisa potencialmente transformadoras podem solicitar apoio para formas dramaticamente novas de conceituar e abordar grandes desafios científicos ou tecnológicos. Essas pesquisas podem desafiar a compreensão atual ou fornecer caminhos para novas fronteiras. Outras propostas de pesquisa potencialmente transformadoras podem solicitar apoio para avanços incrementais ou limiares importantes (por exemplo, novos métodos ou técnicas analíticas) que, se bem-sucedidos, podem colocar uma disciplina em uma nova trajetória científica, fornecer ferramentas que permitam insights sem precedentes ou acelerar radicalmente a taxa de coleta de dados.



Alternativamente, algumas propostas podem gerar resultados transformadores fortuitos que seriam quase impossíveis de prever antes da realização da pesquisa (por exemplo, pesquisa sobre pequenos ácidos ribonucleicos (RNAs) e a descoberta inesperada de seu papel generalizado na regulação gênica). Neste sentido, é necessário incentivar e fortalecer a criação de novos paradigmas através da execução de projetos que sugerem e exploram conceitos criativos, originais ou potencialmente transformadores, estruturando as trilhas para um novo patamar do conhecimento científico, protagonistas no cenário global da inovação, com apresentação de soluções que resolvam os maiores problemas da sociedade.



A pesquisa tem que focar claramente no problema social que precisa ser resolvido. É possível que, no andar da consecução do projeto, vários outros problemas sociais possam ser resolvidos, sem, contudo, estarem elencados nos objetivos específicos da proposta. É preciso apostar em ideias transformadoras e aceitar o risco que por ventura se apresentem nos resultados atingidos, com negação da hipótese nula. Infelizmente, na revisão dos pares, essas apostas continuam a não serem aceitas. Insights sem precedentes raramente são creditados, assim como resultados negativos.



No decorrer da pandemia de Covid-19, muitos estudos sobre diagnóstico do vírus foram interrompidos e abandonados devidos a achados contraditórios encontrados no decorrer da pesquisa proposta, o que invalidaria a publicação. Infelizmente, existe essa tendência de abandono do estudo por impossibilidade de divulgação em periódicos de impacto, na avaliação dos pares. Esse trabalho poderia ser transformador, se continuado e focado na resolução de outros problemas sociais.



A sociedade deve estar preparada para investir na pesquisa transformadora, passando a considerá-la de “alto risco, alto retorno”. Ela geralmente resulta de uma nova abordagem ou metodologia. Assim, alguns (mas não todos) projetos de pesquisa transformadora serão vistos como arriscados, pois geralmente desafiam a sabedoria convencional. Seus resultados podem ser inesperados, difíceis de interpretar ou podem não se encaixar nos modelos ou teorias estabelecidas.



A pesquisa transformadora geralmente desafia a sabedoria convencional, resultando em achados inesperados, difíceis de interpretar ou podem não se encaixar nos modelos ou teorias estabelecidas, muitas vezes confundindo os limites disciplinares. Muitos (mas não todos) projetos de pesquisa transformadora usam abordagens interdisciplinares. Alguns exemplos de investigação transformadora ressaltam a coordenação interdisciplinar de investigações em simulação cognitiva e técnicas pedagógicas que resultaram nos tutores cognitivos altamente eficazes de hoje. O desenvolvimento do Inventário do Conceito de Força em física, que definiu uma direção para a melhoria da educação com base na medição da compreensão profunda dos conceitos científicos dos alunos, foi resultado da pesquisa transformadora.



A pesquisa sobre a metodologia de design de circuitos de integração em grande escala, que não apenas levou a telefones celulares, assistentes de dados pessoais e supercomputadores, mas também forneceu a estrutura intelectual de abstração que permeia a maior parte da ciência da computação atual. As agências de fomento à pesquisa nacionais e estaduais poderiam incluir o item "proposta potencialmente transformadora" no critério de mérito de maior peso, em editais universais ou de inovação tecnológica. Especialmente em Pernambuco, temos talentos e massa crítica para fazer face a esse grande desafio mundial; mudar paradigmas ou incrementar os atuais, introduzindo transformações para o benefício da sociedade.



