A- A+

Saúde A planta que ajuda a regenerar as células pancreáticas e melhora o sistema digestivo Ela estimula a produção de bile, o que ajuda a digerir gorduras e reduz a pressão sobre o pâncreas

Com a mudança em direção a uma alternativa mais natural à medicina — seguindo as recomendações de especialistas —, diversas receitas de ervas ancestrais ressurgiram, capazes de melhorar certos aspectos do corpo.

Dentre a ampla variedade, o alecrim foi considerado um dos melhores, destacando-se dos demais por seus benefícios diretos na melhoria da saúde do pâncreas e do sistema digestivo.

O pâncreas é um órgão localizado profundamente no abdômen e faz parte dos sistemas digestivo e endócrino. Sua função é produzir enzimas que ajudam a processar os alimentos e os nutrientes que eles fornecem. Ele também controla a quantidade de açúcar na corrente sanguínea.

É considerado um dos órgãos vitais do corpo humano, pois permite o funcionamento de outros, como o coração, o fígado e os rins, segundo a Cleveland Clinic. A falha em desempenhar suas funções pode levar a um desequilíbrio no restante do corpo, pois é responsável pela produção de insulina e glucagon, além de gerar enzimas que decompõem os alimentos.

Os médicos recomendam manter o pâncreas saudável por meio da promoção de hábitos alimentares saudáveis. Um grupo de profissionais do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Brock, em Ontário, Canadá, descobriu que os componentes do alecrim são ideais para cuidar desse órgão, além de contribuir para a prevenção de doenças.

Como fonte de antioxidantes, os extratos de alecrim tendem a inibir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, particularmente o câncer de pâncreas. De acordo com essa análise, os cientistas encontraram, em testes repetidos, uma resposta satisfatória que impediu a proliferação, a viabilidade e a apoptose das células cancerígenas.

O alecrim estimula a produção de bile, o que ajuda a digerir gorduras e reduz a pressão sobre o pâncreas. Também ajuda a melhorar dores de estômago, azia e desconforto intestinal devido às suas propriedades anti-inflamatórias.

O Centro de Pesquisa Farmacêutica da Universidade de Ciências Médicas de Mashhad, no Irã, indicou que o uso do alecrim é antigo, pois ele tem sido usado há mais de 1.000 anos na medicina popular como um “antiespasmódico e analgésico leve para tratar neuralgia intercostal, dores de cabeça, enxaquecas, insônia, distúrbios emocionais e depressão”.

Entre outras coisas, é um recurso valioso para curar inflamações, ansiedade e estimular a memória. Isso se deve principalmente ao seu ácido carnósico, ácido rosmarínico e óleo essencial.

Como obter os benefícios do alecrim

A melhor maneira de aproveitar os efeitos positivos do alecrim é beber uma infusão que o contenha. Assim como acontece com outras ervas, você pode preparar um chá quente após cada refeição. Isso ajudará você a digerir melhor os alimentos.

Você também pode comprar cápsulas contendo extratos de alecrim ou óleos essenciais em lojas de ervas. Apesar de ser um arbusto popular na culinária, ele ainda não recuperou seu lugar na medicina como antes, então a confiança em seus benefícios permanece baixa.

É importante lembrar que, antes de aplicar esta erva ou mudar sua dieta para incluí-la em seu cardápio diário, é recomendável consultar um médico para determinar detalhadamente se seu corpo pode tolerá-la.

Veja também