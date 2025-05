A- A+

SAÚDE A planta que atrai energia ruim para a casa, segundo a filosofia do Feng Shui De acordo com a crença, o algodão permite que a poeira se acumule mais facilmente do que qualquer outra, atraindo 'má sorte e pobreza para o lar'

Dentro do Feng Shui e de outras filosofias orientais, a localização de certos elementos na casa está relacionada ao fluxo de energia positiva ou negativa. Nesse contexto, as plantas não apenas decoram, mas também influenciam o bem-estar do meio ambiente. Uma em particular foi apontado por sua suposta ligação com o infortúnio: a planta do algodão.

De acordo com uma publicação na Ad Magazine, esta planta, apesar da aparência estética, está associada a energias desfavoráveis. "Embora seja particularmente bonito, com seu caule longo e bola imaculada que dão um toque ao buquê, diz-se que o algodoeiro traz má sorte. De acordo com as crenças hindus, esta planta permite que a poeira se acumule mais facilmente do que qualquer outra, atraindo má sorte e pobreza para o lar".

Tradição X evidência científica

Além de seu valor ornamental, a verdade é que essa percepção do algodão não é apoiada por estudos científicos. No entanto, o simbolismo atribuído a ele vem de crenças centenárias.



"Cientificamente, é um fato que nada disso pode ser comprovado e/ou que existem plantas específicas que atraem azar para nossas vidas, mas é verdade que existem tradições e práticas milenares que associam certas espécies a maus presságios, dependendo da forma e do local em que são colocadas", acrescentam da mídia citada anteriormente.

Portanto, essas interpretações são pessoais e podem variar de acordo com as convicções culturais ou espirituais de cada pessoa. Nesse sentido, cabe a cada pessoa decidir se deve prestar atenção às tradições em seu dia a dia.

Uma planta com história e usos industriais

Longe do plano simbólico, o algodão tem uma longa história como cultura. O site Farmer First destaca que "suas primeiras aparições remontam a antigos textos indianos em 1.500 a.C.", o que mostra sua antiguidade e valor em diferentes civilizações.

Hoje, essa fibra é essencial em diversos setores econômicos. "Hoje algumas sementes desta cultura de algodão têm características biotecnológicas que lhes permitem resistir a algumas pragas e/ou alguns herbicidas", explicaram no mesmo portal.

O algodão mantém uma presença decisiva na indústria têxtil graças à sua versatilidade, capacidade de absorção e conforto. Sua textura, que pode variar entre macia e resistente, o torna a escolha ideal para múltiplos usos.

Além de seu papel na moda, essa fibra vegetal também faz parte de produtos inesperados. Um deles é o fabrico de notas, como é o caso do euro, onde o algodão é utilizado pela sua durabilidade e resistência ao desgaste.

Três plantas atraem má sorte e você deve evitá-las

De acordo com os princípios do Feng Shui, algumas plantas podem alterar o equilíbrio energético do ambiente em que estão localizadas. Embora sua aparência seja atraente e decorativa, certas espécies seriam portadoras de más vibrações dentro dos espaços da casa.

Hortênsias: beleza associada ao isolamento

Hortênsias, conhecidas por suas flores grandes e variedade de cores, costumam ser uma escolha comum para decorar interiores e jardins.

No entanto, essa prática não é bem vista no Feng Shui. Esta planta está relacionada a sentimentos como solidão, fracasso e isolamento emocional. A Architectural Digest apontou que, para aqueles que gostam de sua aparência, "é melhor colocá-los do lado de fora para que não inundem sua casa com esses elementos negativos".

Papoula: símbolo de instabilidade e decadência

A papoula, uma flor de aparência frágil e vida efêmera, também está na lista de espécies que devem ser mantidas longe do interior da casa.

"Em algumas culturas, a papoula está associada à má sorte, infortúnio e azar porque tende a murchar rapidamente", apontam os especialistas. Além disso, seu uso tradicional como planta sedativa contribui para sua associação com energias desfavoráveis.

Língua da sogra: energia agressiva se não colocada corretamente

Sansevieria, popularmente conhecida como língua da sogra, é valorizada por sua capacidade de purificar o ar.

No entanto, o Feng Shui alerta sobre sua forma pontiaguda, que pode atrair energias de natureza agressiva. Apesar disso, sua presença não é totalmente desencorajada.

Architectural Digest recomenda uma localização estratégica: "É melhor mantê-lo perto da porta da frente, terraço ou janelas para que ele faça seu trabalho de atrair boas energias".

