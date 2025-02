A pneumonia do papa, um quadro 'difícil' combinado com outras doenças, diz especialista

A- A+

A pneumonia bilateral que acomete o papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira, representa "certamente uma situação difícil" para um homem de 88 anos que sofre de outras patologias, disse Andrea Ungar, professor de geriatria da Universidade de Florença, em entrevista à AFP nesta quarta-feira (19).

- O que exatamente significa pneumonia bilateral? -

Isso significa que a bactéria passou de um pulmão para outro, através dos brônquios. O problema é que é mais disseminada e, portanto, pode causar insuficiência respiratória.

- Qual o impacto em um paciente com outras patologias?

Certamente é uma condição difícil, mas sem febre e aparentemente sem insuficiência respiratória, ele deve ser tratado com antibióticos, provavelmente por mais tempo do que se pensava inicialmente.

- Isso pode significar uma longa internação hospitalar?

- Não podemos prever nada com certeza, mas acho que será menos de uma semana. Claro, hoje em dia também há tratamento domiciliar, muitas coisas podem ser resolvidas em casa. Depende de quanto acompanhamento e suporte são necessários.

- O que você diria a um paciente ativo que não descansa o suficiente?

Ficar na cama, por exemplo, só é prejudicial em caso de pneumonia. O problema pode ser correntes de ar frio, vento... Se uma pessoa for ativa e tiver motivação para fazer coisas durante o dia, especialmente se tiver mais de 80 anos, ela só pode melhorar, não piorar: atividade não faz mal!

- Que outros conselhos você daria para tratar essa pneumonia? -

Continuar comendo e também tomando probióticos e vitamina B para evitar os efeitos colaterais da terapia prolongada com antibióticos.

A terapia prolongada com antibióticos pode alterar a flora intestinal e causar deficiência de vitamina B, portanto, quando os antibióticos são prescritos por um longo período, suplementos de vitamina B e probióticos devem sempre ser adicionados.

