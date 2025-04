A- A+

ALIMENTAÇÃO A poderosa vitamina que protege a visão, a pele e os ossos, considerada essencial para o corpo Ausência desse nutriente no organismo costumava ser uma causa importante de cegueira no passado

Não protagoniza tendências nas redes sociais nem está no centro dos debates de saúde mais populares. No entanto, a vitamina A desempenha um papel fundamental no bom funcionamento do corpo humano.

É conhecida como “a vitamina esquecida”, mas seu impacto é tão relevante que sua deficiência pode causar problemas graves, como distúrbios visuais, problemas de pele, enfraquecimento dos ossos e alterações no sistema imunológico.

— A vitamina A é crucial para o desenvolvimento e funcionamento das células epiteliais, para o crescimento ósseo, a saúde ocular e a proteção da pele e das mucosas — explica o médico Ramiro Heredia, especialista em clínica médica do Hospital de Clínicas José de San Martín, segundo o jornal La Nación.



Além disso, ajuda a ativar os mecanismos de defesa do intestino e contribui para fortalecer a imunidade celular e humoral.

Sua importância não é novidade. Na verdade, séculos antes de a ciência conseguir identificá-la, já se sabia que sua ausência no organismo podia causar cegueira. Atualmente, a vitamina A está presente tanto em alimentos naturais quanto em suplementos, produtos fortificados e cosméticos.

Onde está a vitamina A?

Existem duas formas de obtê-la por meio da alimentação: os carotenóides (provitamina), presentes em frutas e vegetais como cenoura, batata-doce, abóbora, manga e espinafre; e os retinoides (pré-formada), que são encontrados em alimentos de origem animal como fígado, peixes gordurosos, ovos e laticínios.



Batata-doce - Foto: Canva

O corpo não produz vitamina A por conta própria, o que significa que seu consumo deve ocorrer exclusivamente por meio da dieta ou da suplementação. “Estima-se que mais de dois bilhões de pessoas no mundo tenham deficiência de vitaminas e minerais essenciais, entre eles a vitamina A”, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Matías Marchetti, nutricionista e autor de livros sobre vida saudável, afirma que a dose adequada varia de acordo com a idade, o sexo, o nível de atividade física e o estado de saúde de cada pessoa. Por isso, recomenda consultar um profissional para ajustar a ingestão às necessidades individuais.

Além de cuidar da visão e dos ossos, a vitamina A é conhecida por suas propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e a retardar o envelhecimento celular.

Assim, enquanto outros nutrientes ganham destaque por moda ou marketing, a vitamina A continua trabalhando silenciosamente para proteger os pilares invisíveis do organismo. E embora raramente seja notícia, sua presença é vital para nos manter saudáveis de dentro para fora.

Veja também