SAÚDE A quantidade necessária de exercícios para controlar a pressão arterial, segundo a ciência Manter a atividade física durante a idade adulta jovem em níveis mais elevados do que os recomendados beneficia a saúde cardiovascular

Diversas evidências científicas demonstraram que o exercício físico reduz a pressão arterial, mas um estudo publicado na revista American Journal of Preventive Medicine sugere que manter a atividade física durante a idade adulta jovem em níveis mais elevados do que os recomendados anteriormente pode ser particularmente importante.

A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma condição grave que afeta bilhões de pessoas em todo o mundo. Ela pode levar a ataques cardíacos e derrames; também é um fator de risco para o desenvolvimento de demência na terceira idade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de um em cada quatro homens e cerca de uma em cada cinco mulheres sofrem de hipertensão. Mas a maioria das pessoas nem sequer sabe que a tem, por isso, ela é frequentemente chamada de "assassina silenciosa".

No entanto, um simples hábito pode ajudar a controlar a pressão alta: o exercício físico. No estudo, os pesquisadores recrutaram mais de 5.100 adultos. Eles tiveram sua saúde acompanhada ao longo de três décadas por meio de avaliações físicas e questionários sobre hábitos de exercício, tabagismo e consumo de álcool.





Em cada avaliação clínica, a pressão arterial foi medida três vezes, com intervalo de 1 minuto entre as medições, e, para a análise dos dados, os participantes foram agrupados em quatro categorias por raça e sexo.

De forma geral entre homens, mulheres e em ambos os grupos raciais os níveis de atividade física diminuíram drasticamente dos 18 aos 40 anos de idade, com aumento das taxas de hipertensão e queda da atividade física nas décadas subsequentes.

Segundo os pesquisadores, isso sugere que o início da vida adulta é um período importante para intervenções preventivas contra a hipertensão na meia-idade, com programas de promoção da saúde voltados para o aumento da prática de exercícios físicos.

Quando os pesquisadores analisaram pessoas que praticavam 5 horas de exercícios moderados por semana no início da vida adulta o dobro da quantidade mínima atualmente recomendada eles descobriram que esse nível reduzia consideravelmente o risco de hipertensão, especialmente se as pessoas mantivessem esse padrão até os 60 anos.

"Atingir pelo menos o dobro das diretrizes mínimas atuais de atividade física para adultos pode ser mais benéfico para a prevenção da hipertensão do que simplesmente cumprir as diretrizes mínimas", escrevem os pesquisadores em seu artigo.

