eleições A quatro dias do conclave, cardeais continuam com reuniões preparatórias Um total de 177 cardeais estavam presentes na reunião da manhã deste sábado, 03

Faltando quatro dias para o início do conclave na quarta-feira, prevalece o suspense sobre quem ocupará o trono de São Pedro. Na manhã deste sábado (3), os cardeais se reuniram pela nona vez em uma “congregação geral”.

Um total de 177 cardeais estavam presentes, disse Matteo Bruni, diretor do escritório de imprensa do Vaticano, em uma coletiva de imprensa.

No domingo, dia da missa, não haverá reunião. Na segunda-feira, duas congregações gerais se reunirão, a primeira às 09:00 e a segunda às 17:00, disse Bruni.

Nessas reuniões, que são realizadas no salão Paulo VI do Vaticano, os cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.

Mas, para o orador, elas também são uma oportunidade de ser convincente ou de delinear o perfil ideal do próximo papa. Neste sábado, “foi expresso o desejo de um papa profético” e de que “a Igreja não se isole mais no cenáculo”, mas que “traga luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança”, disse Bruni.

Quem atenderá melhor a esses critérios?

Será que o próximo pontífice seguirá a linha marcada por Franciscom reformista e sem papas na língua? "Reconhecemos o que ele fez, mas nenhum papa é perfeito, ninguém pode fazer tudo", disse o arcebispo de Singapura, William Seng Chye Goh, que é considerado um conservador.

“Encontraremos o sucessor de São Pedro” à frente de uma igreja com cerca de 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo, acrescentou.

O arcebispo de Argel, Jean Paul Vesco, considerado progressista, disse que “espera profundamente” por um futuro papa na continuidade de Francisco, que "foi como o pai do filho pródigo, que abre seus braços e seu coração. É isso que esperamos de um Santo Padre".

Mas antes dessa votação histórica, “não nos sentimos prontos, é claro que não”.

“Precisamos descobrir aquele que o Senhor já escolheu”, acrescentou. “Precisaríamos de muito mais tempo de oração juntos, mas tenho certeza de que, no momento certo, estaremos prontos e daremos à Igreja o papa que o Senhor quer”, enfatizou.

A eleição será realizada a portas fechadas, na Capela Sistina, onde os 133 cardeais eleitores, que devem ter menos de 80 anos de idade, ficarão trancados até que um nome reúna a maioria de dois terços.

Então, uma fumaça branca sairá da chaminé no telhado da capela.

Neste sábado, a assessoria de imprensa do Vaticano divulgou um breve vídeo dos preparativos na capela, onde um estrado de madeira e um pesado forno foram montados em um canto onde os votos secretos serão queimados.

Horas antes, o presidente dos EUA, Donald Trump, havia postado em sua rede Truth Social uma foto de si mesmo, aparentemente gerada por Inteligência Artificial, na qual ele é visto vestindo a batina papal.

