A quem interessa uma polícia fraca e desarticulada em Pernambuco?

Vivemos num Estado com cerca de 9 milhões de habitantes, espalhados em 98 mil km², um Estado com setor industrial promissor, com um dos principais Portos e Aeroportos do Nordeste, pontuando no ranking do PIB nacional com seus R$ 220,814 bilhões como a 11ª economia do País. Valor muito distante do primeiro colocado, São Paulo, com seus mais de R$ 2,719 trilhões, conforme dados do IBGE de 2022.



O País de Israel detém cerca de 9 milhões de habitantes, espalhados numa área de 20 mil km² (1/5 de Pernambuco) e com um PIB equivalente ao do Estado de São Paulo. Vale aqui lembrar os desafios que Israel teve para se tornar uma potência mundial em tecnologia da informação, militar e policial, bem como um grande exportador de produtos agrícolas para o mundo. Gosto dessa comparação porque é aqui em Recife, que se encontra a primeira Sinagoga das Américas, porta de entrada dos judeus no continente americano, nos tornando assim, uma nação seguidora dos costumes judaico-cristãos. Somos também descendentes desse povo forte, resiliente e perseverante.



Pernambuco, no passado, foi o Leão do Norte, temido pelo Império Português, por ser o Estado mais armado, tendo parte do seu território removido como punição, ainda hoje está longe de ser uma economia igual à de São Paulo, e tem aparecido na mídia de forma negativa quando o assunto é a (in)segurança pública. Assim como outros Estados do Brasil, nos tornamos reduto de “franquias” das maiores facções do Crime Organizado, a exemplo do Comando Vermelho - CV (do RJ); o Primeiro Comando da Capital - PCC (SP); e da Família do Norte - FDN (AM).



Políticas Públicas e interferências das demais instituições e Poderes, beneficiaram o crescimento destas facções, ampliando assim o domínio do crime organizado, não só naquelas Unidades da Federação, mas ganhando territórios no resto do Brasil. No meio de tudo isso ainda temos o MST, que no nosso Estado, continua a praticar o crime de invasão de terras, mesmo detendo duas fazendas, uma no Agreste, e outra no Sertão.



Para tal crescimento do crime organizado, as tais fações precisaram se aliar com outras organizações criminosas internacionais, visando a expansão de seus negócios ilícitos, como as principais máfias italianas (Camorra e N’dranguetta), a russa (Bratva) e a chinesa (Tríade), além de grupos narco-terroristas como as FARC colombiana, o Hezzbolah do Líbano e o Hamas da Palestina. São alianças noticiadas em várias mídias por todo o mundo.



O que queremos trazer para uma rápida reflexão da nossa sociedade Pernambucana é: a quem interessa uma polícia fraca e desarticulada no nosso Estado?



Instituições são compostas por pessoas e, em se tratando de segurança pública, são pessoas que dão o direcionamento do que deve, ou não, ser feito para o combate efetivo a tais franquias do crime, de forma que não nos tornemos mais um Estado com um problema imenso de criminalidade. Segundo os melhores especialistas no assunto, não há uma solução plausível para pôr fim ao crime no RJ, sem que haja sérios danos colaterais. Hoje, o carioca convive com verdadeiros protetorados (Estado dentro de Estado), criados por decisão judicial, impedindo a entrada da Força Policial, ampliando o problema nacional, já que se fortalece a “matriz” das “franquias” do crime.



Aqui no nosso Estado, marcado na história por eventos como a Batalha dos Guararapes, ou os combates aos bandidos do cangaço, a história se repete e vemos “imperadores” querendo impedir que a população se arme, esteja segura e a salvo de bandidos. Se na década de 30 vimos a criação das volantes para combater o cangaço, num passado recente, lembro como foi direcionado esforços da nossa CIOE para a criação da temida CIOSAC (hoje BOPE e BEPI), para dar combate ao advento do “Novo Cangaço”. Sangue, suor e lágrimas jorraram de nossos bravos combatentes policiais, não só da PMPE, mas de todas as forças que atuaram conjuntamente e entraram em combates com os quadrilheiros. E então, vimos Cabrobó se tornar “exportador” de mão de obra especializada em ações de guerrilha, nos moldes atuais dos assaltos do “Novo Cangaço”, em ações aterrorizantes e cinematográficas, realizadas em diversos Estados do Brasil. É quando vemos os confronto e a morte desses bandidos, que atuam com armamento e táticas de guerra, também vemos ali bravos policiais que precisam ser protegidos pelo Estado!



Me pergunto: o que vem mudando ao longo dos últimos 20 anos em Pernambuco que fez com que nos tornássemos um solo fértil para a instalação de diversas franquias do crime organizado transnacional? Afinal de contas, temos visto muitas notícias de prisões de "cabeças" de organizações criminosas, até de mafiosos italianos da Nova Camorra e até o “Pablo Escobar” de Salento, como era conhecido um dos chefões da máfia italiana responsável pelo tráfico internacional de cocaína, estes dois últimos, ambos presos na nossa Região Metropolitana.



As últimas notícias que temos recebido, permite a avaliação de que há uma forte instalação do PCC no Agreste Pernambucano e de que todo o litoral está dominado pelo Comando Litoral Sul (CLS), “franquia” aliada à “matriz” do Comando Vermelho carioca. E se as alianças das grandes facções continuam, deduzimos claramente o porquê dessas figuras da máfia italiana, além de outras marcas das franquias do crime internacional, estarem buscando bases em solo pernambucano.



Pois bem, o que não vemos mesmo é atuação de Força Tarefa para expurgar rapidamente todo esse aparato do crime organizado em nosso Estado, ou qualquer ação para não só prender tais líderes de organizações criminosas, mas principalmente desarticular por completo os negócios realizados pelas diversas franquias do crime instaladas por aqui. Prendem os "cabeças" e ficam as células operativas.



No entanto, empenho contrário, dotado de tamanha rapidez e eficiência, vemos quando policiais se arriscam em tais operações, entram em combate, nos quais bandidos morrem por conta da REAÇÃO POLICIAL à ação letal dos criminosos. Vimos recentemente ações para prender nossos guerreiros do BOPE e do Batalhão de Rádio Patrulha, logo duas das principais marcas de combate ao crime da Polícia Militar de Pernambuco.



No evento do BOPE, policiais envolvidos em uma operação para desarticular uma boca de fumo dos dois principais gerentes do tráfico local, os quais morreram em confronto com os guerreiros daquela unidade policial, demais comparsas deram ordem para que marginais da quadrilha tocassem fogo nos ônibus. Ainda aguardo a Força Tarefa para prender quem deu a tal ordem, bem como aqueles que atearam fogo no meio de transporte da população. Mas imagens claramente adulteradas, levaram ao atual Comandante da PMPE ordenar a prisão, por “invasão de domicílio”, de nove policiais do BOPE, quando já haviam finalizado o encaminhamento do flagrante delito na Polícia Civil. Quem será que pressionou a cabeça da PMPE para enviar efetivo próprio para prender 9 policiais da elite policial? Nessas horas, a PM serve para prender a própria PM!



Já no evento da Radio Patrulha, se primeiro vimos buscas e aprensões, agora uma operação para expor ainda mais os policiais, que se arriscaram para dar combate ao bandido que assassinou friamente dois bons guerreiros pernambucanos. Detalhe que ninguém lembra: guerreiros da mesma RP foram baleados pelo assassino quando tentaram prendê-lo. Sugeriria àqueles que tanto questionam os métodos das ações policiais em nosso Estado, que se equipassem com colete, pistolas e fuzis e adentrassem junto com nossos bravos guerreiros, nas comunidades em que o crime organizado vem tentando dominar.



A Polícia Militar serve para entrar nas piores e mais arriscadas operações contra as mais diversas facções, máfias e narcotraficantes que operem aqui, mas não serve para fazer uma simples condução de seus policiais que estão sendo apontados por terem, no calor da emoção da perda de um irmão de farda, supostamente extrapolando no uso da força? Será mesmo que o Comandante Geral da PMPE, com a ordem legal em mãos, não conduziria, sem o menor estardalhaço midiático, os policiais para serem ouvidos na Corregedoria, na Polícia Judiciária Militar e encaminhados ao CREED?



Quem se beneficia com esse tipo de ação, de caça, àqueles que ainda detém a coragem e a motivação necessárias para combater o crime organizado, é o próprio crime organizado. O que será que o policial da tropa deve estar se perguntando, dentro das rondas, nos refeitórios, onde for? Eles são seres humanos, apesar de muitos pensarem que não. Pensam e tem família para sustentar.



Gostaria de saber se aqueles que tanto criticam as ações policiais de combate ao mal, instalado em Pernambuco, se disponibilizariam a fazer um estágio de dois anos no Rio de Janeiro? Pois nossos policiais especializados da PMPE sempre são mandados, via Força Nacional, conhecendo assim a dura realidade não só do RJ, mas de outros tantos com problemas criados pelo crime organizado. Uma experiência ímpar, que faz com que os nossos policiais retornem para a tropa com a certeza de que se não continuarem a combater o mal que assola nosso Estado, em breve teremos que ter as mesmas cautelas que qualquer morador do Rio de Janeiro precisa ter para andar em qualquer lugar.



Não queiram ver, num futuro próximo, o aumento da nossa economia por conta da explosão de blindadoras veiculares, ou de condomínios caros por conta da segurança, o que alavancará o custo de vida em nosso Estado, já tão esquecido pelo atual Governo Federal. Aqueles que sentam em suas confortáveis poltronas, que tanto criticam as polícias, mas andam em seus carros blindados cercado de seguranças armados, precisam dar mais valor àqueles que se submetem ao calor do combate nas ruas. E não me venham falar que é questão de quanto se estuda, pois todos somos servidores públicos! Nossas ações refletirá na nossa segurança e na dos nossos familiares. Pensem nisso, quando derem suas “canetadas” para prender aqueles que se dignam a nos proteger enquanto dormirmos.



Por fim, deixamos claro que o que trazemos aqui, consta em fontes abertas, não prejudicando desta forma qualquer investigação em curso, ou mesmo os mais atuais relatórios de inteligência. Mas não tenham a menor dúvida de que estamos sempre buscando informações, principalmente quando o assunto é o crime organizado em nosso Estado.



*Deputado Federal (PL-PE)



