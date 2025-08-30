A- A+

Saúde A razão pela qual pessoas 'saudáveis' têm ataques cardíacos e AVC - e a idade em que há maior risco Estudo do Mass General Brigham mostra que mulheres com alto nível de um biomarcador inflamatório devem começar tratamento preventivo aos 40 anos

Um novo estudo revelou o motivo pelo qual tantas pessoas aparentemente "saudáveis" sofrem ataques cardíacos e acidente vascular cerebral (AVC).

Estima-se que até metade de todos os casos de condições cardiovasculares ocorram em pessoas que não fumam, não têm pressão alta ou colesterol alto e não têm diabetes.

Utilizando dados do Estudo de Saúde da Mulher, pesquisadores do Mass General Brigham, ligado à Universidade Harvard, analisaram 12.530 mulheres saudáveis sem fatores de risco modificáveis padrão e monitoraram o nível de um biomarcador inflamatório chamado PCR-US ao longo de 30 anos.

Embora essas mulheres não apresentassem fatores de risco modificáveis padrão, aquelas com altos níveis de PCR-US apresentaram um aumento de 77% no risco de doença coronariana ao longo da vida.

Além disso, elas apresentaram um aumento de 39% no risco de AVC ao longo da vida e um aumento de 52% no risco de qualquer evento cardiovascular grave ao longo da vida.

Um estudo separado, utilizando dados randomizados, descobriu que pacientes fatores de risco modificáveis padrão, mas inflamadas podem reduzir o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral em 38% usando terapia com estatinas — e isso deve começar por volta dos 40 anos.

As estatinas são uma família de medicamentos desenvolvidos para reduzir os níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL), também conhecida como colesterol ruim, no sangue. Os comprimidos são absorvidos pelo sistema digestivo, onde reduzem a produção de LDL no fígado.

"Embora aqueles com inflamação devam iniciar agressivamente medidas preventivas de estilo de vida e comportamento, a terapia com estatinas também pode desempenhar um papel importante na redução do risco entre esses indivíduos", diz Paul Ridker, cardiologista preventivo do Instituto Cardíaco e Vascular do Mass General Brigham, em comunicado. "Mulheres que sofrem de ataques cardíacos e derrames, mas não apresentam fatores de risco modificáveis padrão, não são identificadas pelas equações de risco que os médicos usam na prática diária. No entanto, nossos dados mostram claramente que mulheres aparentemente saudáveis que apresentam inflamação correm um risco substancial ao longo da vida."

De acordo com os pesquisadores, é preciso identificar essas mulheres na faixa dos 50 anos, quando elas podem iniciar os cuidados preventivos, e não esperar que a doença se instale na faixa dos 70, quando muitas vezes é tarde demais para fazer uma diferença real.

Veja também