CONTEÚDO DE MARCA A rivalidade eterna entre Ayrton Senna e Alain Prost Com estilos diferentes, pilotos travaram intensa disputa entre o final da década de 80 e o início de 90; relembre como foi

A Fórmula 1 é repleta de histórias, e um capítulo lendário foi a rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost, que travaram disputas interessantes por títulos, além de se tornarem companheiros de equipe.

O contraste de estilos dos pilotos foi o que deixou a rivalidade tão intensa. De um lado, o francês calculava cada movimento, enquanto o brasileiro guiava como se cada corrida fosse a última.

O curioso é que essa rivalidade cresceu com a chegada de Ayrton Senna na McLaren, que já contava com o bicampeão Alain Prost. Porém, o que poderia ser uma parceria se tornou em uma disputa incrível.

Senna não seguiu o acordo definido pela equipe de que não haveria ultrapassagens entre eles e, desde então, as disputas ficaram emocionantes, com direito a dois episódios históricos que definiram dois títulos mundiais.

A estratégia de Prost e o troco de Senna

O GP do Japão ficou marcado na história da rivalidade em duas ocasiões diferentes. Primeiro, em 1989, Ayrton Senna e Alain Prost disputavam o título da Fórmula 1, mas o francês decidiu usar uma estratégia apontada por muitos como suja.

Líder, ele precisava somente que Senna não completasse a prova para ser o campeão e, na 47ª volta, quando o brasileiro fazia a ultrapassagem, Prost fechou a passagem deliberadamente, provocando um acidente.

Senna ainda contou com a ajuda dos fiscais e voltou para a disputa, fez uma corrida de recuperação e venceu. Porém, após a corrida foi punido com a desclassificação, com o diretor de prova alegando que ele não retornou no mesmo ponto da colisão, que era uma curva. Prost foi declarado campeão.

Um ano depois no GP do Japão em 1990, com Prost na Ferrari, o clima já ficou quente nos bastidores após o aviso de que a manobra executada por Senna em 89 iria ser permitida. Além disso, existia um acordo para a troca de lado na largada, já que o pole position teria que sair no lado sujo.

Ayrton Senna fez o melhor tempo, mas os diretores não permitiram a inversão do lado da largada, o que deixou o brasileiro em desvantagem. Revoltado, Senna se sentiu injustiçado e sua vingança veio logo na primeira curva.

Ele ocasionou um acidente com Prost, tirando ambos da corrida. Como dessa vez ele era o líder, o brasileiro acabou garantindo o título mundial.

Relação após aposentadoria de Prost

A temporada de 1994 iria ser curiosa para Ayrton Senna, já que o seu rival não estaria mais nas disputas. Alain Prost se aposentou ao final da competição em 1993 e se tornou comentarista.

Curiosamente, ele trabalhou no trágico final de semana que resultou na morte de Ayrton Senna, em San Marino. Antes da tragédia, o brasileiro chegou a mandar uma mensagem para o francês.

“Para começar, gostaria de mandar um bom dia em particular para meu amigo Alain [Prost]. Sentimos sua falta, Alain“, destacou.

Prost revelou que eles se aproximaram após a aposentadoria, inclusive, conversaram nos boxes da Williams antes da corrida começar.

“Ayrton e eu temos um vínculo. Sua morte foi o final da minha história com a Fórmula 1. Ninguém pode falar de Ayrton sem mencionar meu nome, e ninguém pode falar de mim sem mencionar o dele”, destacou Prost, em entrevista ao El País.

