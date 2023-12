Rússia diz que avança "em todas as direções" na Ucrânia

A- A+

O Exército Russo está avançando "em todas as direções" na Ucrânia, disse nesta sexta-feira (1º) o ministro da Defesa Russo, Serguei Shoigu, em um momento em que as forças do país aumentam a pressão na frente oriental.

“Os nossos militares exercem com competência e determinação, ocupam uma posição mais favorável e ampliam as suas zonas de controle em todas as opções”, afirmou o ministro.

As capacidades de combate dos ucranianos foram “consideravelmente reduzidas” após o fracasso da sua contraofensiva, acrescentou.

Embora a linha de frente quase não tenha sido alterada em 2023, os combates continuam intensos, com a cidade industrial de Avdiivka, nos arredores de Donetsk (leste), praticamente cercada por soldados russos.

Os analistas declararam que Moscou fez progressos graduais, mas com grande custo humano.

“As tropas russas estão infligindo danos de forma eficaz e firme às forças ucranianas, diminuindo significativamente as suas capacidades de combate”, declarou Shoigu.

O Ministério da Defesa Russo anunciou na quarta-feira que as suas tropas assumirão o controlo de Khromove, uma pequena cidade nos arredores de Bakhmut, na região oriental de Donetsk.

A Ucrânia disse que as tropas russas "aumentaram consideravelmente" as suas operações no leste, mas as suas forças estavam resistindo.

Kiev lançou uma contraofensiva em junho, depois de receber ajuda dos países ocidentais. No entanto, fizeram apenas pequenos progressos contra as posições russas entrincheiradas.

Há duas semanas, a Ucrânia afirmou ter feito as forças russas recuperarem alguns quilômetros na margem esquerda do rio Dnieper, o que, se confirmado, seria o primeiro avanço significativo na contraofensiva ucraniana.

Veja também

INTERNACIONAL Guru fugitivo da Índia lidera "país fictício" que assinou convênio com Paraguai