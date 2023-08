A- A+

Ucranianos A Rússia diz ter destruído 4 barcos ucranianos que levaram soldados no Mar Negro Uma aeronave "destruiu quatro lanchas militares de alta velocidade" no Mar Vermelho

A Rússia informou, nesta quarta-feira (noite de terça, 29, no Brasil), que suas tropas destruíram quatro embarcações ucranianas que transportaram até 50 soldados no Mar Negro.

Uma aeronave "destruiu quatro lanchas militares de alta velocidade com unidades de desembarque das forças de operações especiais ucranianas em número total de até 50 pessoas" no Mar Vermelho por volta da meia-noite de terça, horário de Moscou (18h, horário de Brasília) , informou o ministério russo da Defesa em um comunicado no Telegram.

