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A Síria inicia trabalhos de remoção de minas nas proximidades de um importante campo de gás

O local fica na província de Deir Ezzor, no dordeste do país

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Um membro das forças de fronteira iraquianas patrulha ao longo de um muro de concreto na fronteira entre o Iraque e a SíriaUm membro das forças de fronteira iraquianas patrulha ao longo de um muro de concreto na fronteira entre o Iraque e a Síria - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

A Companhia Síria de Petróleo anunciou nesta sexta-feira (10) que iniciou trabalhos de remoção de minas nas proximidades do campo de gás de Conoco, localizado na província de Deir Ezzor, após as forças sírias terem assumido o controle da área em janeiro, antes sob o domínio das Forças Democráticas Sírias (FDS).

"Como parte dos esforços constantes para reabilitar a infraestrutura danificada, o pessoal da Companhia Síria de Petróleo, em cooperação com equipes especializadas em remoção de minas, começou a eliminar minas e resíduos de guerra nas imediações da linha Conoco em Deir Ezzor", disse um representante da empresa em um comunicado divulgado nas redes sociais.

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O objetivo é "assegurar o trajeto da linha", bem como "garantir a segurança do pessoal técnico e de seus equipamentos". "Este trabalho não é apenas uma tarefa de manutenção, mas encarna uma verdadeira determinação de devolver à vida cada canto de nossas instalações nacionais", destacou.

A milícia Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderada por Ahmed al-Shara - atual presidente de transição da Síria e anteriormente conhecido como Abu Mohamed al-Golani -, liderou uma ofensiva relâmpago com grupos armados rebeldes que tomaram Damasco em 8 de dezembro de 2024 e destituíram o presidente Bashar al-Assad.


 

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