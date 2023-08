"A sociedade naturalizou comportamentos que não podem ser normalizados", diz Taís Araújo em campanha

A- A+

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou, nesta quarta-feira (16), um treinamento de segurança contra o assédio sexual nas ruas. A cidade maravilhosa foi a primeira a fechar uma parceria público-privada com a empresa francesa L'Oréal Paris, com sede no Rio. O projeto, chamado de "Stand Up", visa a preparar homens e mulheres no combate à violência sexual no meio urbano.



O ato realizado na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio, um dia após uma jovem de 28 anos sofrer importunação sexual em BRT, na Zona Oeste, marca também a celebração dos 17 anos da Lei Maria da Penha. A atriz Taís Araújo, que esteve presente, falou sobre a importância de se falar sobre esse tipo de crime como uma forma de combate ao crescimento do número de casos. Como destacou, saber identificá-los vai contra a normalização de tais comportamentos.

— A sociedade naturalizou comportamentos que não podem ser normalizados. A gente não tem coragem de andar nas ruas, a gente tem medo mesmo. Que todos os casos tenham punição — disse a atriz, que também é embaixadora da marca.

A campanha colocou cem manequins na praça em representação às mulheres assediadas. O manifesto foi pensado a partir do levantamento da agência internacional Ipsos, o qual apontou que a cada 100 mulheres, 88 já vivenciaram experiências sexuais de assédio.

Taís Araújo chamou atenção sobre a importância de se debater políticas públicas que defendam os direitos das mulheres e sobre a participação da população nessa iniciativa.

— Acabei de saber que a prefeitura vai dar treinamento para 90 mil funcionários, que estão trabalhando dentro dos transportes públicos e repartições. Isso já espalha a mensagem para todo mundo. Quanto mais a gente fala sobre um assunto que acontece todos os dias, mais as pessoas ficam conscientes. Com o treinamento, as pessoas vão saber como evitar, como intervir com segurança para a pessoa e para a vítima. A ideia é treiná-los para que a gente consiga reduzir esse número. Nossa ideia é zerar, mas para zerar tem que ter muito trabalho, muito treinamento. A gente tem que ter adesão da sociedade civil para acabar com isso (assédio) — disse Taís.

A atriz também relembrou situações de assédio que já vivenciou e, mais uma vez, pediu apoio da população.

— A gente tem falado muito sobre todos os tipos de assédio, que são muitos. Quando falamos sobre, começamos a entender e ampliamos o olhar. Toda mulher vai achar uma situação de assédio na sua vida. A maneira que eu reconheci foi ouvindo falar, entendendo sobre as situações. Vi que todas as situações de assédio eu já tinha passado, só que antes eu não entendia, porque a sociedade naturalizou comportamentos que não podem ser naturalizados. Agora estamos tendo a grande oportunidade de se reeducar.

A secretaria de Direitos das Mulheres do município, Joyce Trindade, explicou sobre o mapa da Mulher Carioca, criado em 2021, pela prefeitura que está caminhando para sua segunda edição. Segundo Trindade, a ferramenta pública ajuda o município a mapear áreas com maior incidência de assédio e violência contra mulheres.

— A gente sempre coloca em vários lugares a informação de que tem saída (para o assédio). Isso é uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, que está na televisão de vários ônibus, como também em vários equipamentos públicos da cidade, para que toda mulher saiba como buscar ajuda. Esse caso, por exemplo, de importunação sexual, é um dos que debatemos no canal 1746. A mulher pode fazer notificação para que a gente possa realizar o mapeamento de violência de assédio na nossa cidade, para que assim a gente consiga agir de forma concreta — explicou a secretária.

O treinamento já disponível tem duração de dez minutos e pode ser feito de forma online, através do site standup-brasil.com.

