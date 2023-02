A- A+

A três dias da abertura oficial do Carnaval do Recife, várias prévias municipais agitam a cidade. Há eventos na Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Marco Zero, rua da Moeda e o Classic Hall.

Nesta terça-feira (14), às 14h, o Classic Hall recebe o Baile da Pessoa Idosa. Já às 17h, saindo da Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, tem o desfile itinerante de Agremiações, passando pela rua da Moeda, rua da Guia e rua do Bom Jesus. Por fim, às 18h, no Pátio de São Pedro, será realizada a Terça Negra Especial.



Na quarta (15), há Encontro de Mestres das Nações dos Maracatus, no Pátio de São Pedro, às 18h. Na Praça do Arsenal, também às 18h, tem o encontro de Caboclinho e desfile de Agremiações. Às 19h, no Marco Zero, acontece o ensaio geral das Nações de Maracatu.



Já na quinta (16), às 15h, tem o bloco político carnavalesco "Nem com uma Flor", que completa 22 anos e conscientiza sobre a importância da luta pelo fim da violência contra a mulher. O Acerto de Marcha acontece às 18h, no Pátio de São Pedro.



No mesmo horário, na rua da Moeda, tem a Quinta da Diversidade. Às 19h, tem o Encontro de Nações - Tumaraca, no Marco Zero, juntamente com o ensaio geral da abertura do Carnaval.

Confira a programação das prévias:

Terça-feira (14/02)

- 14h, Classic Hall - Baile Municipal da Pessoa Idosa

- 17h, Praça do Arsenal - Desfile de Agremiações Itinerantes (Rua da Moeda, Rua da Guia, Arsenal e Volta Para a Rua Bom Jesus)

- 18h, Pátio de São Pedro - Terça Negra Especial

Quarta-feira (15/02)

- 18h, Pátio de São Pedro - Encontro de Mestres das Nações dos Maracatus

- 18h, Praça do Arsenal - Encontro de Caboclinhos e Desfile de Agremiações

- 19h, Marco Zero - Ensaio Geral das Nações de Maracatu

Quinta-feira (16/02)

- 14h, Praça do Arsenal - Bloco Nem Com Uma Flor

- 15h, Marco Zero - Ubuntu - Encontro dos Afoxés

- 18h, Pátio de São Pedro - Acerto de Marcha

- 18h, Rua da Moeda - Palco da Diversidade

- 19h, Encontro das Nações (Tumaraca), Marco Zero - Um tributo ao Manguebeat, com Gilmar Bola 8, Gabi da Pele Preta e Sandra Sá.

