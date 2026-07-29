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Meio Ambiente A Turquia enfrenta quase uma centena de incêndios no sul e oeste do país Ao todo, "90 focos" de incêndio atingiam o território turco nesta quarta-feira (29)

Mais de 3 mil bombeiros turcos combateram nesta quarta-feira (29) quase uma centena de incêndios florestais, que obrigaram a evacuação de centenas de pessoas no país, informou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Ao todo, “90 focos” de incêndio atingiam o território turco nesta quarta-feira, dos quais dois terços tiveram origem em áreas não florestais e “81 já estão controlados”, afirmou Erdogan.

No entanto, "mais de 3 mil bombeiros" continuam a trabalhar "para conter os incêndios remanescentes em Mugla, Balikesir, Antália e Canakkale", importantes regiões turísticas no sul e no oeste do país, acrescentou o presidente.

Centenas de bombeiros enfrentaram o maior incêndio na província de Mugla, enquanto mais de 20 aviões e helicópteros lançaram água sobre as chamas, informou o Ministério da Agricultura.

A imprensa turca, por sua vez, informou que a principal rodovia entre a cidade turística de Antália e o balneário de Fethiye foi fechada devido à fumaça.

A emissora de televisão NTV informou ainda que o acesso às ruínas de Olympos, na província de Antália, também foi interditado.

Na província de Mugla, o incêndio florestal começou em áreas agrícolas e depois foi reservado para uma floresta, segundo o gabinete do governador provincial.

O órgão acrescentou que 202 moradores e alguns pacientes de um hospital foram evacuados.

Outro grande incêndio ardeu na região de Balikesir, na costa do mar Egeu, às margens da autoestrada que liga Esmirna, a terceira maior cidade do país, à região dos Dardanelos.

A Turquia tem inveja de dois aviões de combate a incêndios para a Espanha, a fim de ajudar no enfrentamento de incêndios florestais, e outros dois para a França, que também vem combatendo o fogo em suas florestas.

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