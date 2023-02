A- A+

Recife A uma semana da folia de Momo, decoração do Carnaval começa a tomar conta do Bairro do Recife A identidade visual da festa é assinada pelo arquiteto e ilustrador Adriano Marcusso

A uma semana da abertura oficial da folia de momo na capital pernambucana, a decoração do Carnaval 2023 começa a tomar conta do Bairro do Recife, na área central da cidade.

Além da montagem dos palcos do Marco Zero, da rua da Moeda e do Cais da Alfândega, ruas e pontes recebem bandeirinhas coloridas e a identidade visual da festa, que este ano tem o tema “Voltei Recife com Todos os Carnavais”, e é assinada pelo arquiteto e ilustrador Adriano Marcusso.



A geometrização e a modulação das formas e a paleta de cores contemporânea criam uma linguagem inovadora para a manifestação popular e é inspirada em artistas contemporâneos pernambucanos, a exemplo de Lula Cardoso Ayres e Abelardo da Hora.





A identidade passa por painéis como quebra-cabeças que se encaixam livremente e peças individuais, que transmitem o imaginário da cultura popular local.

De acordo com a Prefeitura do Recife, foram criados cerca de 40 personagens femininos e masculinos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, além de brincantes e brinquedos da cultura popular e do Carnaval de rua.





As quatro pontes de acesso ao Recife Antigo - do Limoeiro, Buarque de Macedo, Maurício de Nassau e Giratória - já estão ganhando os tradicionais pórticos de entrada.



Ainda não há uma previsão de quando a decoração deve ficar pronta.

Veja também

Carnaval 2023 Baile Municipal terá patrimônio vivo do Recife como 'abre-alas'