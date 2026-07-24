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Oriente Médio

A Unesco inclui locais do Líbano e da Cisjordânia em sua lista do Patrimônio Mundial do Perigo

Castelo de Beaufort, uma fortaleza cruzada também conhecida como Qalaat al-Shakif, foi capturada pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, como parte da guerra contra o grupo armado Hezbollah

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Fumaça sobe após bombardeio israelense no sul do Líbano, perto do Castelo de Beaufort, como visto de uma posição do outro lado da fronteira, na Alta Galileia, no norte de Israel, em 19 de junho de 2026Fumaça sobe após bombardeio israelense no sul do Líbano, perto do Castelo de Beaufort, como visto de uma posição do outro lado da fronteira, na Alta Galileia, no norte de Israel, em 19 de junho de 2026 - Foto: Jalaa Marey / AFP

A Agência Cultural da ONU adicionou vários sítios à sua Lista do Patrimônio Mundial em Perigo nesta sexta-feira (24), incluindo um castelo libanês recentemente capturado pelas forças israelenses e um sítio destruído na Cisjordânia ocupada.

O Castelo de Beaufort, uma fortaleza cruzada também conhecida como Qalaat al-Shakif, foi capturada pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, como parte da guerra contra o grupo armado Hezbollah.

É um dos cinco castelos na região de Jabal Amel, no sul do Líbano, listados conjuntamente pela Unesco. Esta área montanhosa foi alvo de repetidos bombardeios israelenses durante uma guerra.

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A agência da ONU afirmou que as fortalezas sofreram danos e ameaças persistentes do conflito, "suficientemente graves para ocasional o uso de um procedimento de emergência".

Sebastia, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, também foi adicionada à lista do Patrimônio em Perigo.

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