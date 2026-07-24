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Oriente Médio A Unesco inclui locais do Líbano e da Cisjordânia em sua lista do Patrimônio Mundial do Perigo Castelo de Beaufort, uma fortaleza cruzada também conhecida como Qalaat al-Shakif, foi capturada pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, como parte da guerra contra o grupo armado Hezbollah

A Agência Cultural da ONU adicionou vários sítios à sua Lista do Patrimônio Mundial em Perigo nesta sexta-feira (24), incluindo um castelo libanês recentemente capturado pelas forças israelenses e um sítio destruído na Cisjordânia ocupada.

O Castelo de Beaufort, uma fortaleza cruzada também conhecida como Qalaat al-Shakif, foi capturada pelas forças israelenses que invadiram o Líbano em maio, como parte da guerra contra o grupo armado Hezbollah.

É um dos cinco castelos na região de Jabal Amel, no sul do Líbano, listados conjuntamente pela Unesco. Esta área montanhosa foi alvo de repetidos bombardeios israelenses durante uma guerra.

A agência da ONU afirmou que as fortalezas sofreram danos e ameaças persistentes do conflito, "suficientemente graves para ocasional o uso de um procedimento de emergência".

Sebastia, perto da cidade de Nablus, na Cisjordânia, também foi adicionada à lista do Patrimônio em Perigo.

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