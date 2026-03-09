A- A+

JÚRI NO RECIFE "A única condenada nessa situação sou eu", diz mãe de adolescente envenenado em 2014 antes de júri Julgamento ocorre nesta segunda-feira (9), no Fórum Thomaz de Aquino, no Recife. Defesa diz que réu vai confessar crime

Foi com sentimento de revolta que a dona de casa Carla Manoela, de 42 anos, presenciou a chegada do ex-marido, o eletricista Rubens Gomes de Oliveira, de 51 anos, ao Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Ele senta no banco dos réus, nesta segunda-feira (9), com acusação de ter envenenado o próprio enteado, em setembro de 2014.

A vítima foi o adolescente Diego Francisco de Oliveira, que tinha 16 anos. Ele teria ingerido um cachorro-quente com "chumbinho" no caminho de volta para casa, no Alto do Pascoal, Zona Norte do Recife, após sair do ensaio de uma banda marcial que integrava. O alimento teria sido oferecido pelo réu. Quem preside a sessão é a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel. O corpo de jurados é composto por seis mulheres e um homem.

Anteriormente, o júri estava marcado para o dia 27 de fevereiro, mas, após a advogada do caso apresentar atestado médico, foi adiado para esta segunda-feira. Carla Manoela confessa não ter tido descanso nesse período de dez dias. Para ela, é como se estivesse enterrando tanto Diego quanto a outra filha, Bianca Evelyn dos Santos Oliveira, de 8 anos. A menina também foi morta envenenada por Rubens, dois meses após o assassinato de Diego. Por esse crime, ele já responde. Foi condenado a 20 anos de prisão.

“Ele não pode sair ‘palitando’ os dentes e eu viver nessa situação. A única condenada nessa situação sou eu. Ele me tirou tudo. A minha família está suportando tudo isso até hoje, depois de 11 anos. Meu filho estaria com 28 anos, esse mês. Minha filha teria completado 20. Nesse tempo eu não tenho mais vida e nem para onde correr. Ele pode receber visita da família e de quem for, mas e eu. Aquele anulamento [do último julgamento] me castigou mais ainda. Venho sendo acompanhada por psicólogo e psiquiatra. Não dormi a noite inteira, pensando nesse dia”, comentou.

A avó dos meninos, Maria Helena, de 75 anos, que fez aniversário no domingo (8), confessa não ter conseguido comemorar a data. Trêmula, ela relembra o sofrimento dos últimos anos, mas segue crendo que a justiça será feita e que os ex-genro vai ser condenado. Ela confessa que essa condenação a fará sentir um pouco de alívio.

“Eu não estou mais aguentando. Desde às 3h que eu não durmo, com medo de Carla fazer alguma coisa. Eu estou cuidando de todo mundo, mas de mim quem cuida é Deus. Hoje, o meu melhor presente vai ser a condenação dele. Ontem me levaram para almoçar, mas fui por causa das minhas filhas. Eu vejo todos os meus netos reunidos, mas faltou eles dois [Diego e Bianca]. Eu tenho fé em Deus que ele vai pagar. Diego era muito agarrado comigo. Me chamava de parceira. A gente ia para jogos, tudo que ele queria era comigo, até para receber os troféus da banda”, disse ela.

Defesa diz que réu vai confessar crime

O trio de advogados que fazem a defesa de Rubens é formado por Fábia Ferreira, Ranieri Cavalcanti e Erick Souza. Eles dizem que o réu decidiu encerrar o ciclo para a sociedade e para as duas partes, confessando que cometeu o crime.

“A defesa vai estar aqui para garantir que ele tenha um julgamento justo, dentro daquilo que baliza a lei penal. Ele se mostra profundamente arrependido do que fez. Ele tem suas razões, que vai apresentar no conselho de sentença. Mas foi algo que partiu dele, em assumir e aceitar a pena justa que for dada. A morte da filha dele também interfere nesse julgamento. O clamor social e a opinião pública têm um peso muito importante. A lei penal prevê a redução da pena, em caso de confissão, além dos ditames pelos quais ele deve responder e as qualificadoras que se adequam ao caso”, argumentou.

