Sex, 27 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta27/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
APELO

A violência não deve governar o mundo, alerta chefe de direitos humanos da ONU

Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos alertou que "a ameaça e o uso da força para resolver disputas estão se tornando mais frequentes e normalizados"

Reportar Erro
Volker Türk, chefe de direitos humanos da ONUVolker Türk, chefe de direitos humanos da ONU - Foto: Fabrice Cofrrini/AFP

O chefe de direitos humanos da ONU expressou, nesta sexta-feira (27), sua preocupação com a normalização do uso da força para resolver disputas e alertou que o aumento dos conflitos está criando um "deserto de direitos humanos".

"Não podemos retornar à violência como princípio organizador", afirmou Volker Türk ao apresentar uma atualização sobre a situação dos direitos humanos no mundo.

O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos alertou que "a ameaça e o uso da força para resolver disputas estão se tornando mais frequentes e normalizados".

"O número de conflitos armados quase dobrou desde 2010, chegando a cerca de 60", disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"O mundo está se tornando um lugar mais perigoso. Ninguém em sã consciência quer isso", enfatizou.

Leia também

• Melania Trump presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU

• Assembleia Geral da ONU reafirma seu apoio à Ucrânia com abstenção dos EUA

• Especialistas da ONU pedem justiça plena para Marielle e Anderson

Türk alertou que uma das principais causas da tendência é a competição cada vez mais implacável pelo poder em detrimento dos direitos humanos. "Os atores estão competindo pelo controle de terras, energia e atenção. Mas com que propósito?", questionou.

"Dominar a economia global? Acumular mais poder? Colocar inteligência artificial no espaço? O poder deve servir a outros propósitos", destacou.

Türk criticou os líderes que "usam o poder para fins próprios, explorando e subjugando".

Ele acrescentou que é "desconcertante que os líderes políticos não estejam tomando medidas urgentes para reverter as tendências atuais".

Alguns estão até mesmo "atacando as instituições criadas para nos manter seguros: as Nações Unidas, incluindo a Corte Internacional de Justiça; o Tribunal Penal Internacional; este Conselho e seus mecanismos", denunciou.

Türk também lamentou uma aparente dessensibilização às violações do direito internacional.

Ele lembrou que, há uma década, "um ataque a um hospital provocaria uma indignação global (...) mas dados recentes mostram que agora há uma média de 10 ataques a serviços de saúde por dia".

"O mundo não pode ficar de braços cruzados enquanto o direito internacional humanitário e o sistema de direitos humanos são desmantelados diante de nossos olhos", ressaltou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter