A viuvinha do Palhares

Nelson Rodrigues, um pernambucano de nascimento e um carioca por adoção, dramaturgo, colunista, roteirista, teatrólogo, nos faz falta. Sua obra "O óbvio ululante" (Nova Fronteira, 2017), deliciosa, é livro de cabeceira de diversos leitores.



Ontem, peguei um exemplar já meio ensebado e o folheei despretensiosamente.



Cheio de orelhas, vermelhas, amarelas, azuis, que deveriam indicar alguma organização dos textos, mas que agora não tenho a menor ideia do que cada cor significa, abri aleatoriamente na crônica "Esquerdas e Forças Armadas".



Fiquei quase convencido (nunca é possível convencer-se sobre Nelson) que além de um brincalhão sério a anedotar o cotidiano carioca, o autor era um renhido adversário dos temas tão caros à esquerda festiva do final da década de 1960.



Reunida nos bares do baixo Leblon até altas horas da madrugada, entre cervejas, uísques caros e petiscos sofisticados, quando etilicamente afetada, encontrava facilmente a solução para as mazelas dos injustiçados mundo afora.



Indochina, Vietnã, Cuba, Congo, América latina, Camboja eram regiões que serviam de combustível para as emoções desses grupos. Compromisso: sairiam dali diretamente para o campo de batalha, selvas tropicais, desertos, montanhas. Lutariam até a morte contra imperialismo.



Na manhã seguinte, um lampejo de lucidez, acompanhado de ressaca braba, trazia os corajosos guerreiros de volta à realidade.



No texto, Palhares, personagem sempre presente nas narrativas do cronista, um pulha torpe enquanto fascinante, pronto a malandrar e tirar alguma vantagem de tudo, cruza com Rodrigues em boteco famoso:

- Estou apaixonado. Apaixonado por uma viuvinha.



Instigador, Nelson lhe pergunta:



- És correspondido?



- Não me traga.



- Mas por quê? O que você fez?



- Chamo-a de sem-vergonha, bucho, vagabunda.



- Mas por quê?



- Pura bossa, é meu processo de conquista.



O colunista, em uma virada de narrativa, opina que a estratégia de sedução das esquerdas tinha algo de Palhares. Para conquistar as Forças Armadas, elas imitavam o pulha.



Em vez de adoçar a boca dos militares, enchiam os fardados de descompostura.



Qualquer ladrão de galinha podia ter a sua consciência cívica. Contudo, para elas, o militar, jamais.



Passado meio século, o mundo viu o desaparecimento de ideologias extremadas, a queda do Muro de Berlim, o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a construção de uma nova bipolaridade, tudo a contestar o fim da história de Francis Fukuyama.



E o Brasil? Ainda a conviver com algumas dessas disputas adolescentes.



Esquerda versus direita, progressista versus conservador, estatizante versus liberal, militares versus civis.

Nelson não viveu para ver a Nova República com a entrega do poder pelos militares aos civis e a paulatina distensão política.



Não viveu para ver diversos governos serem substituídos em processo democrático por aliados ou adversários.



Não viveu para observar o alvorecer do século 21, com as pessoas a retrocederem nas relações humanas e caçarem fantasmas nas esquinas de cada opinião.



Partiu cedo, em 21 de dezembro de 1980. Vivo, faria uma peça de teatro satirizando o litígio, com novos Palhares debochados ou viuvinhas a serem importunadas. E o desfecho, talvez, mostrasse a solução mágica para o problema.



- Sentem-se para conversar no boteco da esquina, lá tem um quibe maravilhoso e uma cerveja Pérola geladíssima, quem sabe vocês se entendem?



Quer conferir a crônica por completo, está lá no jornal O Globo de 9/4/1968.



Paz e bem!







*General de Divisão da Reserva





