SES-PE anuncia abertura de 10 leitos de UTI infantil em Afogados da Ingazeira

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) anunciou, na tarde desta quarta-feira (3), a abertura de 10 leitos de terapia intensiva pediátrica, no Hospital Regional Emília Câmara (HREC), localizado no município de Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajéu.

De acordo com a pasta, os novos leitos pediátricos foram abertos com o objetivo de oferecer suporte ao enfrentamento da sazonalidade de vírus respiratórios nas crianças em Pernambuco.

Com as novas vagas, a unidade do Sertão do Pajeú passa a contar com 21 leitos destinados para crianças.

“A gente vem enfrentando um período sazonal, no qual os problemas respiratórios sempre registram um aumento. Alguns casos acabam se agravando e exigindo um suporte de terapia intensiva, que agora nossa unidade dispõe para assistir os pacientes de nossa região”, destacou o gestor administrativo financeiro do HREC, Flávio Almeida.

Na segunda-feira (1º), a secretaria já havia viabilizado a abertura de 36 novos leitos no Hospital Regional de Palmares (HCP), na Mata Sul.

“Nós continuamos trabalhando no Plano de Contingência da Sazonalidade da gripe na pediatria. Hoje a gente anuncia 10 leitos de UTI pediátrica no hospital Emília Câmara, em Afogados da Ingazeira para que a população possa ser assistida e as crianças cuidadas adequadamente”, afirmou a secretária de saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti.

As novas vagas fazem parte do sistema de Regulação Estadual e estão aptas a receber pacientes com quadros da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) para tratamento especializado.

Nas próximas semanas, a SES-PE anunciou que colocará em funcionamento novos leitos infantis na Zona da Mata Norte e no Sertão do Estado.

Veja também

vírus Morcego infectado com vírus da raiva é identificado na Lapa, em SP