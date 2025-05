A- A+

AÇÃO BENEFICENTE AACD Recife realiza 20ª edição do Forró Iluminado com shows de Geraldinho Lins e Alcymar Monteiro Evento beneficente será realizado no dia 29 de maio e arrecada recursos para atendimentos da instituição

A AACD Recife irá realizar, no dia 29 de maio, às 19h, no Arcádia Apipucos, na Zona Norte do Recife, a 20ª edição do Forró Iluminado.

O evento junino beneficente tem como objetivo arrecadar recursos para a continuidade dos atendimentos da instituição, que reabilita pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida em Pernambuco.

"A noite festiva do Forró Iluminado é um momento de solidariedade muito importante para manutenção do trabalho da AACD Recife. Nesta edição histórica, celebramos 20 anos desta iniciativa que impacta diretamente a vida dos nossos pacientes e 26 anos de atividades da AACD Recife, além de comemorar os 75 anos de história da AACD”, afirma Renan Cassimiro, gerente da unidade.

Comandado pelos padrinhos Alcymar Monteiro e Cylene Araújo, o evento contará com apresentações de Geraldinho Lins, Quinteto Violado, Aluízio do Acordeon, Som da Terra, Bia Villachan, Cezzinha, João Lacerda, Jorge Ciranda D’Luz, Liv Moraes e Nadia Maia.

A festa será open food buffet e os ingressos estão disponíveis em mesas para quatro ou oito pessoas, além de opções avulsas.

No ano passado, o Forró Iluminado possibilitou mais de 370 atendimentos na unidade. Neste ano, as empresas interessadas ainda podem adquirir cotas de patrocínio, e os ingressos para a edição 2025 também já estão à venda na plataforma online e presencialmente na AACD Recife. Os bilhetes custam a partir de R$ 250.

Em 2024, a AACD Recife já realizou mais de 135 mil atendimentos, a maioria via Sistema Único de Saúde (SUS). Toda a renda obtida com o evento será revertida para a manutenção dos serviços prestados pela instituição.

Serviço:

20º Forró Iluminado da AACD Recife

Quando: 29 de maio de 2025, às 19h

Onde: Arcádia Apipucos - R. de Apipucos, 568 - Apipucos, Recife - PE

Ingressos: venda na AACD Recife (Av. Advogado José Paulo Cavalcanti, 155 – Ilha Joana Bezerra) e por meio do site: www.evenyx.com



