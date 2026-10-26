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Educação Escola abre seleção para bolsas gratuitas de inglês em Pernambuco; saiba como se candidatar Iniciativa busca ampliar o acesso ao idioma e podem ser feitas até 20 de novembro

A ABA English Education abriu as inscrições para seu programa de bolsas de 2027, que oferece bolsas de estudo de inglês a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Pernambuco.

Os interessados podem se candidatar gratuitamente, por meio de formulário on-line, até 20 de novembro.

Podem participar estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, jovens que concluíram essa etapa há até dois anos e estão se preparando para a universidade, universitários, alunos de pós-graduação e de cursos técnicos.

Além disso, pessoas que trabalham ou participam de projetos sociais e podem comprovar essa atuação. Em caso de empate, terão prioridade candidatos de escolas públicas que se declaram pretos ou pardos.

“O domínio do inglês pode ampliar oportunidades de estudo, trabalho e acesso a diferentes culturas, mas esse aprendizado ainda não está ao alcance de todos. Com o programa de bolsas, queremos contribuir para que pessoas com interesse em aprender o idioma, mas sem condições financeiras de arcar com o curso, tenham essa oportunidade”, destacou a diretora do ensino de inglês e relações internacionais da ABA, Danyelle Marina.

Para esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo, a ABA promoverá um encontro on-line pelo Zoom na próxima quinta-feira (29), das 19h às 19h30.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no link.



Seleção

O processo considerará o desempenho escolar, a documentação que comprova a situação financeira e as respostas do formulário, onde os candidatos deverão apresentar a sua trajetória e explicar como o aprendizado do inglês pode contribuir para os seus objetivos.

Também é possível anexar uma carta de recomendação de um professor ou responsável pelo trabalho ou projeto social.



O resultado será enviado por e-mail em 2 de dezembro. Os selecionados deverão realizar a matrícula entre 5 e 15 de janeiro, período em que a equipe também agendará o teste de nivelamento.

As aulas têm início em fevereiro de 2027 e a bolsa tem validade de um semestre, podendo ser renovada por até dois anos, desde que o bolsista mantenha a boa frequência e o desempenho nas aulas.

Serviço

Programa de Bolsas ABA English Education 2027

Inscrições: de 20 de outubro a 20 de novembro

Edital e formulário de inscrição

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