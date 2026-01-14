Qua, 14 de Janeiro

EDUCAÇÃO

ABA promove palestra em inglês sobre ensino de línguas para o mercado de trabalho no Recife

A palestra se chama "Future-Ready and Career Skills for the Global Workplace" - que significa "Habilidades para o Futuro e para a Carreira no Mercado de Trabalho Global", em tradução livre

Palestra será ministrada por Jair Félix, Global Academic Services Manager da National Geographic LearningPalestra será ministrada por Jair Félix, Global Academic Services Manager da National Geographic Learning - Foto: ABA English Education/Divulgação

A ABA English Education abriu inscrições para palestra gratuita ministrada completamente em inglês sobre o papel do ensino de línguas na preparação para o mercado. O encontro acontece no dia 26 de janeiro, na unidade da instituição em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A palestra se chama “Future-Ready and Career Skills for the Global Workplace” - que significa "Habilidades para o Futuro e para a Carreira no Mercado de Trabalho Global", em tradução livre. 

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Segundo Ana Cláudia Lima, supervisora da ABA English Education unidade Boa Viagem, o momento será muito frutífero para quem deseja alavancar suas chances do mercado de trabalho.

“Mais do que domínio linguístico, o cenário profissional contemporâneo exige habilidades como pensamento crítico, adaptabilidade, colaboração e comunicação intercultural, competências que podem e devem ser desenvolvidas também nas aulas de inglês”, disse.

“A ideia é explorar essas competências e habilidades e apresentar formas práticas de incorporá-las ao currículo e às aulas de inglês, o que ajudará a preparar alunos não apenas para usar o idioma, mas para atuar com confiança no mundo global”, completou Ana.

A palestra será conduzida por Jair Félix, Global Academic Services Manager da National Geographic Learning, que apoia a ABA na ação. Com mais de 30 anos de experiência em ensino e treinamento docente, o palestrante já atuou em diversos países conduzindo workshops sobre planejamento de aulas, tecnologias educacionais, pesquisa-ação, habilidades do século XXI e desenvolvimento profissional.

Quem pode participar?
Segundo a organização, o evento é indicado principalmente para professores de inglês, coordenadores pedagógicos, educadores de escolas, cursos de idiomas e universidades. 

Professores em formação continuada também fazem parte do público-alvo, além de estudantes de Letras, Pedagogia e alunos avançados da ABA interessados em docência também podem participar. 

Vale ressaltar que, por ser ministrada em inglês, o recomendado é que os participantes tenham nível mínimo intermediário de compreensão do idioma.

Durante a palestra, os participantes terão acesso aos seguintes conteúdos: o que são future-ready skills hoje; diferenças entre as competências exigidas no passado e no cenário atual; relação entre ensino de inglês e desenvolvimento de habilidades de carreira; estratégias práticas para: integrar career skills ao currículo e aplicar essas competências em aulas de inglês; o papel do professor na formação de cidadãos globais.

