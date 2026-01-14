A- A+

EDUCAÇÃO ABA promove palestra em inglês sobre ensino de línguas para o mercado de trabalho no Recife A palestra se chama "Future-Ready and Career Skills for the Global Workplace" - que significa "Habilidades para o Futuro e para a Carreira no Mercado de Trabalho Global", em tradução livre

A ABA English Education abriu inscrições para palestra gratuita ministrada completamente em inglês sobre o papel do ensino de línguas na preparação para o mercado. O encontro acontece no dia 26 de janeiro, na unidade da instituição em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

A palestra se chama “Future-Ready and Career Skills for the Global Workplace” - que significa "Habilidades para o Futuro e para a Carreira no Mercado de Trabalho Global", em tradução livre.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Segundo Ana Cláudia Lima, supervisora da ABA English Education unidade Boa Viagem, o momento será muito frutífero para quem deseja alavancar suas chances do mercado de trabalho.

“Mais do que domínio linguístico, o cenário profissional contemporâneo exige habilidades como pensamento crítico, adaptabilidade, colaboração e comunicação intercultural, competências que podem e devem ser desenvolvidas também nas aulas de inglês”, disse.

“A ideia é explorar essas competências e habilidades e apresentar formas práticas de incorporá-las ao currículo e às aulas de inglês, o que ajudará a preparar alunos não apenas para usar o idioma, mas para atuar com confiança no mundo global”, completou Ana.

A palestra será conduzida por Jair Félix, Global Academic Services Manager da National Geographic Learning, que apoia a ABA na ação. Com mais de 30 anos de experiência em ensino e treinamento docente, o palestrante já atuou em diversos países conduzindo workshops sobre planejamento de aulas, tecnologias educacionais, pesquisa-ação, habilidades do século XXI e desenvolvimento profissional.

Quem pode participar?

Segundo a organização, o evento é indicado principalmente para professores de inglês, coordenadores pedagógicos, educadores de escolas, cursos de idiomas e universidades.

Professores em formação continuada também fazem parte do público-alvo, além de estudantes de Letras, Pedagogia e alunos avançados da ABA interessados em docência também podem participar.

Vale ressaltar que, por ser ministrada em inglês, o recomendado é que os participantes tenham nível mínimo intermediário de compreensão do idioma.

Durante a palestra, os participantes terão acesso aos seguintes conteúdos: o que são future-ready skills hoje; diferenças entre as competências exigidas no passado e no cenário atual; relação entre ensino de inglês e desenvolvimento de habilidades de carreira; estratégias práticas para: integrar career skills ao currículo e aplicar essas competências em aulas de inglês; o papel do professor na formação de cidadãos globais.

Veja também