RESGATE Abaixo do peso, jacaré de espécie ameaçada de extinção é resgatado no Parque das Graças, no Recife Animal, que deveria pesar 80 quilos, pesava menos de 50. Ele foi encaminhado para centro da CPRH

Um jacaré com sinais de desidratação e abaixo do peso foi resgatado por técnicos da Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), nesse domingo (26). O animal estava no rio Capibaribe, na altura do Parque da Graças, localizado no bairro de mesmo nome na área central do Recife.

Segundo a CPRH, o animal é de um adulto, de cerca de 20 anos, de uma espécie ameaçada de extinção, a jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris). Ele pesava 46,8 quilos, quando o ideal para o seu porte seriam 80 quilos.

A agência também afirmou que o jacaré já estava sendo monitorado. Isso porque alguns moradores da área onde ele foi achado haviam relatado que ele permanecia há dias pelas margens do rio.

Imagens compartilhadas pela CPRH mostram o jacaré tomando soro no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras) Tangará, no bairro da Guabiraba, também na Zona Norte do Recife, onde está sendo tratado e recebendo os devidos cuidados da equipe veterinária.

"[O jacaré] chegou aqui no Cetras bastante debilitado, muito magro, bastante apático. Ele já recebeu soro para hidratar, já foi medicado e está sendo acompanhado pela equipe de veterinários", detalhou a analista ambiental da CPRH, Joice Brito.

"O primeiro momento é manter o aquecimento e a hidratação, depois será realizado um exame de raio-X e de sangue. Depois da avaliação desses resultados é que definiremos qual o tratamento necessário", emendou o médico veterinário do Cetras, Denisson Souza.

Após a recuperação, o animal deverá ser reintegrado à natureza. "Esperamos que ele consiga se recuperar para que possa voltar à natureza muito em breve", completou a analista ambiental.

Espécie

De hábitos noturnos, os jacarés-do-papo-amarelo podem medir até 3 metros de comprimento. A espécie se alimenta de peixes, aves e mamíferos e pode viver até 50 anos.

A inclusão da espécie na lista de ameaçadas de extinção por causa da destruição do habitat e à poluição dos rios.

