A- A+

molusco do ano Abalone "loco" chileno é eleito molusco do ano Sua vitória não se deu pela beleza, nem por suas proezas físicas, mas, talvez, pelo potencial gastronômico do molusco, muito apreciado no Chile e no Peru

Lento, mas seguro, o abalone "loco" chileno conquistou, nesta quinta-feira (23), o título de Molusco do Ano, seguindo os passos do caracol pintado cubano, vencedor no ano passado.

Sua vitória não se deu pela beleza, nem por suas proezas físicas, mas, talvez, pelo potencial gastronômico do molusco, muito apreciado no Chile e no Peru.

Diante de quatro rivais, alguns com atributos físicos espetaculares, o "loco" (Concholepas concholepas) conquistou 42% dos votos em uma votação internacional organizada pelo LOEWE, centro alemão de estudo da biodiversidade genômica.

Há dois anos, esta organização decidiu organizar o concurso para sensibilizar sobre o futuro destes animais, ameaçados pela exploração dos recursos marinhos e pela poluição.

Como prêmio, o abalone "loco" terá o direito de ter seu genoma decodificado por especialistas alemães, em benefício da humanidade.

Todos os anos, especialistas do mundo inteiro fazem uma seleção entre as mais de 85 mil espécies diferentes de moluscos que habitam terras, rios e mares do planeta.

Depois disso, cinco finalistas "apresentam" seus encantos para o público.

"Estamos orgulhosos. Como se pode imaginar, o 'loco' não é o molusco mais atraente", disse à AFP J. Antonio Baeza, pesquisador da Clemson University, na Carolina do Sul (Estados Unidos), que defendeu a candidatura de seu delicado aspirante.

"Embora seja, com certeza, mais apetitoso do que uma lesma do mar", acrescentou.

Os demais finalistas foram a lesma leopardo (Limax maximus), um caramujo marinho (sem concha) conhecido como Micromelo undatus, uma ostra gigante que vive em grandes profundidades e por até 500 anos (Neopycnodonte zibrowii) e uma lesma marinha com chifres (Hermissenda crassicornis).

Os moluscos existem há mais de 500 milhões de anos e, depois dos insetos, representam a subdivisão animal mais populosa do planeta.

Veja também

vírus marburg OMS: sobe para 20 total de mortes pelo vírus marburg na Guiné Equatorial