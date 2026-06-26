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EDUCAÇÃO Abandono escolar cai no ensino médio dois anos após Pé-de-Meia Dados do Ministério da Educação mostram que taxa caiu de 3,8% dos alunos, em 2023, para 2,2% em 2025

Dois anos depois da criação do programa Pé-de-Meia, a taxa de abandono dos alunos brasileiros caiu um terço no ensino médio. Em 2023, 3,8% dos alunos brasileiros deixaram a escola antes do fim do ano. Dois anos depois, o percentual caiu para 2,2%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação (MEC). O maior impacto foi na região Sul, onde a taxa de abandono caiu de 4,6%, a maior do país em 2023, para 2%, em 2025.

A poupança do ensino médio já beneficiou 7,2 milhões de estudantes e, na avaliação do MEC, tem contribuído para melhorar a frequência às aulas, reduzir a evasão escolar e ampliar as taxas de aprovação no ensino médio.

— (O Pé-de-meia) É o programa educacional mais importante da última década e um dos mais relevantes das últimas duas décadas por enfrentar a desigualdade de oportunidades. O jovem mais vulnerável precisa ter as mesmas chances de concluir os estudos que qualquer outro estudante. Não é apenas uma transferência de renda. É uma política educacional para melhorar a permanência e o desempenho dos estudantes — afirma o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Veja a taxa de abandono no ensino médio

Norte: de 2,6% (2023) para 2,3% (2025)

de 2,6% (2023) para 2,3% (2025) Nordeste: de 3,7% (2023) para 2,1% (2025)

de 3,7% (2023) para 2,1% (2025) Sudeste: de 4% (2023) para 3,2% (2025)

de 4% (2023) para 3,2% (2025) Sul: de 4,6% (2023) para 2% (2025)

de 4,6% (2023) para 2% (2025) Centro-Oeste: de 2,2% (2023) para 1,2% (2025)

O Pé-de-Meia, criado em 2024, paga uma mensalidade de R$ 200 para alunos matriculados na escola. Esse dinheiro pode ser sacado a qualquer momento. O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1 mil ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Considerando tudo o que pode ser recebido, os valores chegam a R$ 9,2 mil por aluno ao final de três anos do ensino médio. Podem participar jovens de famílias beneficiárias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Ainda de acordo com o MEC, a distorção idade-série, indicador que mede a quantidade de alunos que estão dois anos atrasados na escola, foi reduzida em 28% entre 2022 e 2025 — passando de 24,3% para 17,6%. Esse é um dos principais fatores de risco para os jovens abandonarem os estudos.

— Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado. O cenário reflete uma combinação de políticas públicas voltadas à permanência, à aprendizagem e ao aprimoramento das condições de oferta da educação básica — disse Barchini.

Já Manuel Palacios, presidente do Inep, responsável pelas estatísticas do MEC, afirma que este ano o governo criou um novo dado que observa o que aconteceu com os estudantes que deveriam voltar à escola no ano seguinte.

— Ele indica que a taxa de não-retorno ao ensino médio caiu 28% entre 2022 e 2025, o que significa que mais jovens permaneceram estudando. Esse avanço faz bastante diferença: se esse indicador tivesse permanecido no nível observado em 2022, o Brasil teria, em 2025, quase 250 mil estudantes a menos no ensino médio. Ou seja, um número muito grande de jovens, que poderia estar fora da escola, seguiu estudando — afirmou.

Os dados mostram, no entanto, que os principais avanços nas taxas de aprovação se deram em redes estaduais que criaram regras para os alunos passarem de ano mesmo que reprovem em até seis disciplinas. Isso se deu, por exemplo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Paraíba. Com isso, a tendência é de que esses locais tenham aumentos consideráveis nas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), resultado que deve ser revelado poucos meses antes das eleições deste ano.

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