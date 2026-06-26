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EDUCAÇÃO

Abandono, reprovação e atraso escolar no ensino médio público caem em Pernambuco, mostra Censo

Levantamento mostra melhorias nos indicadores do Censo Escolar no estado

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Sala de aula da rede estadual de PernambucoSala de aula da rede estadual de Pernambuco - Foto: Josimar Oliveira/Secretaria de Educação de Pernambuco

Dados do Censo Escolar 2025 divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) mostram melhorias em indicadores do ensino médio público em Pernambuco. 

De acordo com o levantamento, entre 2022 e 2025, houve reduções nos três recortes analisados no estado:

- A taxa de abandono escolar caiu de 1,6% para 0,6%;
- a reprovação recuou de 5% para 2,2%; e
- o atraso escolar (que indica a distorção idade-série) foi reduzido de 21,8% para 18%.

Segundo o Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os números evidenciam "avanços na permanência e na trajetória escolar dos estudantes" no estado.

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No país inteiro, também houve melhorias nos índices, de acordo com a pesquisa. 

- O abandono escolar diminuiu e 6,4% para 2,5%;
- a reprovação caiu de 8,4% para 3,2%; e
- o atraso escolar teve redução de 24,3% para 17,6%

Os dados do Censo Escolar englobam o ensino médio nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Melhorias
O MEC atribuiu a evolução dos indicadores educacionais à implementação de programas estruturantes como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, além da a criação do programa Pé-de-Meia, em 2024, e de avanços no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em Pernambuco, o Pé-de-Meia beneficia um total de 471.900 estudantes — em todo o Brasil são 7.224.258 alunos.

O perfil dos beneficiários em Pernambuco mostra que há 74,9% de negros no programa; 23,6% de brancos; e 0,4% de amarelos, além de 5.297 estudantes indígenas.

"Os resultados demonstram que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir seus estudos no tempo adequado”, afirmou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
 

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