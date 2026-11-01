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ESPANHA Abascal anuncia que o Vox atuará como parte civil no caso do acidente de Urda Líder de partido político acusou o Executivo de estar por trás da "degradação das infraestruturas"

O líder do Vox, Santiago Abascal, anunciou que seu partido se constituirá como parte civil no processo relativo ao acidente ferroviário de Urda (Toledo) - no qual, até o momento, 69 pessoas perderam a vida - para que "toda a verdade venha à tona" e classificou como "atitude desprezível da pior espécie" culpar um trabalhador pelas falhas técnicas.

"Exijo saber toda a verdade e exijo que isso seja esclarecido na justiça. O Vox voltará a atuar neste caso como acusação popular para que possamos conhecer toda a verdade. Por isso, no sábado solicitamos, em primeiro lugar, que as provas existentes do acidente fossem protegidas, para que não tivéssemos que ouvir novamente notícias como as de Adamuz, onde elementos probatórios importantes haviam sido removidos do local do acidente", afirmou ele em uma entrevista publicada neste domingo pelo 'El Mundo' e divulgada pela "Europa Press".

Abascal afirmou que "apontar o dedo a um trabalhador e tentar convencer a opinião pública de que se trata de um erro humano, além de expor esse trabalhador, é uma infâmia da pior espécie". O líder do Vox acusou o Executivo de estar por trás da "degradação das infraestruturas" e considera a tragédia um "abandono" da Espanha, acompanhado da "degradação das instituições".

"A Espanha tinha um sistema ferroviário do qual podíamos nos orgulhar, e isso desmoronou de forma brutal e trágica", afirmou, antes de acusar o governo de não renovar a rede ferroviária nem incorporar novos mecanismos de segurança, e de permitir que "as coisas fiquem obsoletas".

O líder do Vox afirmou que serão os técnicos e os juízes que determinarão as causas dos acidentes ferroviários e de outras falhas recentes, como o apagão. "Gostaríamos de saber exatamente quem está por trás de todas essas falhas que pareciam impossíveis", indicou ele, acrescentando que, em sua opinião, há "muito fanatismo ideológico por trás das decisões políticas" e "muita corrupção por trás dos problemas que estão surgindo em torno dos acidentes ferroviários".

Abascal questionou a atribuição do acidente a um erro humano e classificou como "uma infâmia da pior espécie" a tentativa de responsabilizar um trabalhador. "O que está acontecendo para que os sistemas técnicos falhem? O que estava acontecendo para que os sistemas de segurança não fossem aprimorados?", questionou, antes de exigir que se saiba "toda a verdade".

Nesse sentido, ele exigiu uma "revisão total dos gastos do Estado" e uma "auditoria completa" para eliminar, entre outros, os gastos políticos, aqueles destinados à manutenção de estruturas sindicais e patronais e os decorrentes da "imposição de agendas como o Pacto Verde, as agendas de gênero ou a Agenda 2030". Na sua opinião, o dinheiro dos impostos deve ser destinado às "coisas realmente importantes na Espanha", entre as quais citou a saúde, a educação, a segurança nas ruas e as infraestruturas.

Além disso, Abascal defendeu que seu partido mantenha sua atividade política, apesar do luto pelas vítimas do acidente ferroviário. "Estar de luto não significa deixar de trabalhar", afirmou. "Que ninguém use o luto para nos calar", acrescentou, ao mesmo tempo em que criticou o que considera uma "hipocrisia" dos políticos que participam de funerais e depois se esquecem das pessoas afetadas.

"SÁNCHEZ TEM MUITAS MILÍCIAS"

O presidente do Vox também acusou o governo de Pedro Sánchez de recorrer à "violência e à intimidação" diante de seu suposto desespero político, ao ser questionado sobre os atos de violência nos quais seu partido se viu envolvido em alguns comícios.

"Acho que o governo está absolutamente desesperado. Já tentou de tudo. Fraude, coalizões que não estão dando certo e, acredito, também violência e intimidação. Acho que Sánchez tem muitas milícias. Milícias sindicais que, durante a greve, provavelmente tentarão intimidar as pessoas que querem trabalhar. Milícias na Praça Sol que assediaram jornalistas e agiram com violência. Milícias na praia do Trampolín, às quais permitiram a entrada e que depois vemos tentando atacar os comícios do Vox em muitos locais da Espanha", afirmou.

Nesse sentido, ele denunciou a existência de "um padrão comum" nos atos violentos contra seu partido, que atribuiu à "cumplicidade do Governo da Espanha, de Marlaska e de Pedro Sánchez".

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