O abastecimento de água segue irregular em algumas áreas do Recife e da Região Metropolitana por causa das fortes chuvas dos últimos dias.

No domingo (18), a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) divulgou atualização indicando as localidades onde o abastecimento está interrompido e onde há redução de vazão [confira a lista no final do texto].

A companhia explicou que a redução das chuvas ao longo do fim de semana permitiu a retomada do abastecimento de água de forma gradual em diversos bairros da RMR.

"Das 18 unidades operacionais que estavam paralisadas ontem [sábado, 17] devido ao Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro, apenas seis permanecem inativas neste domingo (18)", pontuou a Compesa.

O protocolo de suspensão pode novamente ser ativado, acrescenta a Compesa, diante da previsão de fortes chuvas para os próximos dias.

"A medida poderá ser adotada como forma preventiva em áreas de morro, em caso de nova falta de energia ou ainda pela inviabilidade de tratamento da água bruta dos mananciais", completou a companhia.

Áreas ainda sem abastecimento em consequência das recentes chuvas

Recife (Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro)

Nova Descoberta, Brejo da Guabiraba, Brejo do Beberibe e Alto José do Pinho: ruas destes bairros continuam com o abastecimento suspenso em atendimento à recomendação da Defesa Civil do Recife (áreas de risco de deslizamento de barreira)

Recife (Protocolo de segurança e redução de vazão devido à baixa qualidade de água de mananciais)

Alto José Bonifácio, Porto da Madeira, Fundão, Linha do Tiro, Água Fria, Alto Santa Terezinha, Bomba do Hemetério, Beberibe, Alto do Pascoal, Arruda, Nova Descoberta, Encruzilhada, Espinheiro, Campo Grande

Camaragibe (baixa qualidade da água)

Vera Cruz

Tamandaré (redução de vazão devido à baixa qualidade da água)

Todo o município

Vitória de Santo Antão (redução de vazão devido à falta de energia)

Todo o município

Bonito (falta de energia)

Todo o município

Protocolo de segurança

A Compesa explica que o Protocolo de Segurança de Abastecimento em áreas de morro é acionado sempre que ocorram precipitações pluviométricas superiores a 100 mm em um curto espaço de tempo.

A medida para proteger a população é preventiva para, em caso de movimentação de terra, as tubulações da rede de abastecimento de água não sejam desacopladas ou arrastadas.

As tubulações pressurizadas (com água) aumentaria os riscos de danos em situações de deslizamento de barreiras.



