Abayomi Hub participa de rodada de negócios no Rec´n´Play; confira

A- A+

Selecionada pela primeira vez para estar no Rec´n´Play, representantes da Abayomi Hub, estarão participando da Arena de Negócios do festival, nesta quinta, (19), a partir das 12h, na Sala São Francisco, do Cais do Sertão.

A startup é uma das empresas encubadas no Porto Digital e se utiliza dos saberes ancestrais para a oferta de educação corporativa como transformação das estruturas raciais que impedem o desenvolvimento social, político e econômico do país.

A procuradora federal e também presidenta da Abayomi Juristas Negras, Chiara Ramos, faz parte do time que estará apresentando o trabalho realizado pela Abayomi Hub. Ela fala da importância em estar no Rec´n´Paly. “É de extrema valia ocuparmos espaços como o do festival, a fim de darmos visibilidade às nossas ações. Vamos estar lá apresentando ao público, por exemplo, o método Compliance Antidiscriminatório, um programa que pode ser aplicada nas empresas, com a finalidade de tornar o ambiente corporativo mais inclusivo e eficiente”, explica Chiara.

Além desse, a Abayomi Hub tem outros projetos, todos voltados para criar ambientes de trabalhos mais harmónicos e plurais. Para acessar a Arena de Negócios do Rec´n´Play, basta se inscrever gratuitamente no www.sympla.com.br

Veja também

Discurso Biden discursará sobre a guerra Israel-Hamas e a situação na Ucrânia