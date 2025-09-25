Conflito
Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino
"O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU
O líder palestino Mahmud Abbas afirmou nesta quinta-feira (25) na ONU que o Hamas não teria nenhum papel na futura governança palestina e condenou o ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.
