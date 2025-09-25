Qui, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino

"O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU

Reportar Erro
Presidente da Autoridade Palestina, Mahmud AbbasPresidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas - Foto: AFP

O líder palestino Mahmud Abbas afirmou nesta quinta-feira (25) na ONU que o Hamas não teria nenhum papel na futura governança palestina e condenou o ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Leia também

• Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

• Primeiro-ministro japonês anuncia que reconhecerá o Estado da Palestina

• Quem reconhece o Estado da Palestina, quem não reconhece e por que isso importa?

"O Hamas não desempenhará nenhum papel na governança. O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter