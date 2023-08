A- A+

UNIÃO Abertas inscrições para casamento coletivo gratuito no Recife União civil será realizada pela Estácio Recife em outubro, com surpresas para os casais participantes

O Centro Universitário Estácio Recife, localizado na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, está com inscrições abertas para o casamento coletivo a ser realizado no próximo dia 26 de outubro. O casamento é ofertado para casais que desejam realizar a união civil, mas não têm condições de arcar com os custos.

Para participar, é preciso que um dos pares seja residente da região que compreende os bairros da Madalena, Prado, Torre, Zumbi, Cordeiro e Ilha do Retiro.

As inscrições devem ser realizadas até o final de setembro e o agendamento da entrega da documentação para conferência e efetivação da candidatura deve ser combinado por meio dos telefones (81) 996097440 ou (81) 995369985. A cerimônia contará com surpresas para os noivos.

Para a inscrição, o casal deverá apresentar a seguinte documentação para análise:

- Para solteiros: certidão de nascimento original e atualizada, RG e CPF, comprovante de residência (dos dois, cada um com seu nome ou no nome dos genitores) e RG e CPF de duas testemunhas.

- Para divorciados: certidão com a averbação do divórcio, cópia da sentença, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

- Para viúvos: certidão de casamento com anotação do óbito, cópia da certidão de óbito, RG e CPF, comprovante de residência e RG e CPF de duas testemunhas.

