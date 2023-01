A- A+

Enfermagem Abertas inscrições para o 1º Encontro Pernambucano de Residentes de Enfermagem Evento será realizado na próxima sexta-feira (27), no bairro da Boa Vista, no Recife

Estão abertas as inscrições para o 1º Encontro Pernambucano de Residentes de Enfermagem. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), por meio do Sistema Educacional Lavoisier e da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-graduando do Conselho. O evento será realizado nesta sexta-feira (27), a partir das 8h, no auditório do Banco do Nordeste, no bairro da Boa Vista, no Recife.

O encontro contará com palestras e debates que vão abordar temas como: saúde mental em tempos de residência; atuação do enfermeiro residente e as relações éticos-legais e; empreendedorismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site do Coren-PE.

Os participantes receberão certificado de participação de 8h. O auditório do Banco do Nordeste fica na Av. Conde da Boa Vista, nº 800, 2º andar, bairro da Boa Vista, no Recife.

