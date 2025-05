Recife: Abertura da Jornada da Terra debate o enfrentamento da crise climática nesta quinta (22)

A- A+

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), por meio da Diretoria de Pesquisas Sociais (Dipes), realizará o Seminário de Abertura da Jornada da Terra 2025 nesta quinta-feira, às 8h30, na Sala Calouste Gulbenkian, no campus Gilberto Freyre da Fundaj, em Casa Forte.

O evento será gratuito e aberto ao público, além de contar com a entrega de certificado para os participantes.

A edição deste ano tem como temática Escutar a Terra e Descolonizar o Futuro: mudanças climáticas e diálogos dos saberes.

O seminário reunirá lideranças quilombolas, indígenas, representantes do Legislativo, como a deputada estadual Rosa Amorim (PT), e da comunidade científica.

Para Edneida Cavalcanti, pesquisadora da Fundaj e coordenadora-geral do Centro de Estudos em Dinâmicas Sociais e Territoriais (Cedist), da Dipes/Fundaj), “a proposta é construir um espaço de escuta, diálogo e articulação entre diferentes saberes e territórios, para traçar caminhos coletivos em direção à equidade ecossocial.”

A mesa de abertura contará com a presença da presidenta da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, representantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e do Centro Sabiá.

Em seguida, outros debates serão realizados com a abertura de mesas de diálogo entre os convidados. Também serão promovidas rodas de conversa e intervenções culturais.

Serviço:

Seminário de abertura da Jornada da Terra 2025



Data: 22 de maio de 2025

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Sala Calouste Gulbenkian, Campus Gilberto Freyre da Fundaj (Avenida 17 de Agosto, 2187 - Casa Forte, Recife-PE)



Programação:

8h30 – Acolhida e mística de abertura

9h - Mesa de abertura (Fundaj, UFRPE, UFPE, Centro Sabiá, IPA)

9h30 – Mesa de Diálogo

Mediação: Edneida Cavalcanti – Pesquisadora da Fundaj

Participantes: Fábio Pedrosa – Professor da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco (LIMCS/Unicap)

Rosa Amorim – MST; presidenta da Comissão de Meio ambiente da Alepe

Wyne Nogueira de Souza –Povo Xukuru de Ororubá

Adeildo Paraíso da Silva (Pai Ivo de Xambá) – Babalorixá do Terreiro Xambá

11h – Lanche com vivência ou intervenção cultural

11h30 – Roda de conversa a partir das contribuições dos palestrantes: “Descolonizar o futuro: que caminhos estamos trilhando?”

13h – Encerramento coletivo

Síntese afetiva e política do encontro, com convite à continuidade em rede



